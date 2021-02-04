«Зенит» победил во втором матче за день, обыграв армянский «Ноа»

«Зенит» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ обыграл армянский «Ноа» со счетом 3:0.

Отличились Дмитрий Чистяков, Станислав Крапухин и Михаил Погорелов. На 57-й минуте на поле появился вратарь петербуржцев Андрей Лунев, который впервые вышел на поле после после перенесенного им коронавируса.

Это второй матч «Зенита» за день — ранее сине-бело-голубые обыграли «Арарат-Армению» (4:0). Следующий матч команда проведет 9 февраля против Иордании.

После первой части сезона «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Ной» — 3:0 (2:0)

Голы: Чистяков, 25 (1:0). Крапухин, 38 (2:0). Погорелов, 86 (3:0).

«Зенит»: Одоевский (Лунев, 57), Караваев, Чистяков, Круговой, Прохин, Сазонов, Чибисов, Жирков, Левин, Крапухин, Погорелов.

4 февраля. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».