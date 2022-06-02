Кьеллини: «Мне очень жаль, но это часть игры»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от сборной Аргентины (0:3) в «Финалиссиме». Это была его последняя игра за национальную команду.

«Сейчас мы должны принять результат, потому что аргентинцы в совершенно другой форме по сравнению с нами. Между двумя командами была большая разница. Мне очень жаль, но это часть игры.

Я надеюсь, что оставил этим парням что-то ценное. Они могут проигрывать и совершать ошибки, но убежден, что у них отличный уровень и что в ближайшие годы они будут конкурировать на высоком уровне. Парни должны восстанавливать энтузиазм, которого им сейчас не хватает. С энтузиазмом вы не тратите столько энергии впустую, и вы сохраняете более ясную голову. Они должны сделать это как можно скорее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.