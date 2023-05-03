Канчельскис: «С удовольствием приму участие в Лиге легенд, но пока предложений не поступало»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о создании Лиги легенд, в рамках которой ветераны российских команд будут проводить товарищеские матчи.

«Болельщикам будет интересно, — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса. — В той ситуации, в которой мы находимся, проведение турнира, а тем более ветеранов, будет правильным и уместным. Главное, чтобы игроки смогли найти время. Но в любом случае болельщикам приятно будет вспомнить, да и для игроков это возможность пообщаться. Так ведь все только по телефону и разговаривают. А тут можно встретиться вживую, посидеть, поговорить, вспомнить молодость. Почему бы нет? Это правильное и разумное решение, и оно пройдет на ура. Конечно, у меня будет желание принять участие в таком матче, но смотря за какую команду? Куда меня пригласят? И если я буду не в рабочем режиме, то, с удовольствием приму участие. Но пока предложений не поступало. Были только из «Манчестера» и из «Эвертона», а из России предложений не было».

1 мая «Спартак» победил ветеранов «Ротора» и «Динамо» (2:0) в ретро-матче Победы в Волгограде. Этим матчем стартовала Лига легенд.

Следующий матч пройдет между бывшими игроками «Крыльев Советов» и «Спартака». Игра состоится 2 июня.