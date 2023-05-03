Семшов не считает, что нужно устраивать ретро-турниры по городам России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от ретро-матча «Победа» в Волгограде, в котором в ветераны «Спартака» сыграли против ветеранов «Ротора» и «Динамо» (2:0).

«Хочется поблагодарить РФС за топ организацию ретро-матча. Я окунулся в те времена, когда люди после Сталинградской битвы играли в футбол в тяжелых условиях. В эти минуты понимаешь, насколько они были героичные. Когда был на Мамаевом кургане и проходил по святым местам понимал, насколько у нас мужественный народ. Хочется сказать спасибо нашим партнерам-соперникам. Получился большой праздник вне зависимости от того, какая команда победила. Многих ребят из «Динамо» я давно не встречал. Все-таки с футболистами «Спартака» мы часто встречаемся на телевидении, разных турнирах и проектах. Рад был видеть Чичикова, Оленикова, Чичкина. Не думаю, что нужно устраивать ретро-турнир или турне ветеранов по городам России. Не на все матчи придут люди. Здесь были легенды «Спартака», «Ротора» и «Динамо». Также не все могут приехать, кто-то работает, кому-то будет тяжело приехать, а людям хочется видеть тех, кто ковали славу российского футбола. Почему в Волгограде было так много людей? Потому что они пришли посмотреть на легенд и вспомнили былые времена. А если проводить матчи, где менее значимые игроки будут, при всем уважении к добротным футболистам, тогда, наверно, народа будет меньше, а ажиотаж не такой», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Ранее директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин назвал предварительный список участников нового турнира Лига легенд, в котором могут поучаствовать ветераны «Спартака», «Ротора», «Динамо», «Крыльем Советов», «Локомотива», «Рубина», ЦСКА и «Зенита». Турнир планируется запустить в 2023 году.