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Сегодня, 22:14

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Реалом», «Боруссией» и «Арсеналом» на предсезонном турне в США

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны соперники «Манчестер Юнайтед» во время летнего турне по США.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, «МЮ» проведет четыре матча в разных городах. Первая игра состоится 22 июля в Нью-Джерси против «Арсенала». Через 3 дня команда сыграет с «Рексхэмом» в Сан-Диего, а 26 июля с «Реалом» в Хьюстоне.

Последним соперником «Манчестер Юнайтед» станет дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Лас-Вегасе 30 июля.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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