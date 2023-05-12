«Манчестер Юнайтед» встретится с «Реалом», «Боруссией» и «Арсеналом» на предсезонном турне в США

Стали известны соперники «Манчестер Юнайтед» во время летнего турне по США.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, «МЮ» проведет четыре матча в разных городах. Первая игра состоится 22 июля в Нью-Джерси против «Арсенала». Через 3 дня команда сыграет с «Рексхэмом» в Сан-Диего, а 26 июля с «Реалом» в Хьюстоне.

Последним соперником «Манчестер Юнайтед» станет дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Лас-Вегасе 30 июля.