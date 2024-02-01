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1 февраля, 19:00

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в сезонном кубке Эр-Рияда 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Аль-Наср» на своем поле примет «Интер Майами» в матче сезонного кубка Эр-Рияда в четверг, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аль-Наср» — «Интер Майами». В России официальной трансляции матча не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

За американский клуб выступает Лионель Месси, а в составе команды из Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду. Однако 38-летний португалец не примет участие в матче из-за травмы. Ранее из-за повреждения нападающего «Аль-Насра» были отменены товарищеские встречи в Китае против «Чжэцзяна» и «Шанхай Шэньхуа».

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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