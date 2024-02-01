«Аль-Наср» на своем поле примет «Интер Майами» в матче сезонного кубка Эр-Рияда в четверг, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аль-Наср» — «Интер Майами». В России официальной трансляции матча не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

За американский клуб выступает Лионель Месси, а в составе команды из Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду. Однако 38-летний португалец не примет участие в матче из-за травмы. Ранее из-за повреждения нападающего «Аль-Насра» были отменены товарищеские встречи в Китае против «Чжэцзяна» и «Шанхай Шэньхуа».