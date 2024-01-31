Источник: Роналду включен в заявку на матч с «Интер Майами»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет принять участие в товарищеском матче с «Интер Майами», сообщил журналист из Саудовской Аравии в соцсетях.

По информации источника, 31 января португальский футболист занимался с тренером по физподготовке. После тренировки главный тренер «Аль-Насра» Луиш Кастро решил внести Роналду в заявку на игру с «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит товарищеский матч с «Интер Майами» из-за травмы.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в рамках сезонного кубка Эр-Рияда. Матч состоится 1 февраля на стадионе «Кингдом Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.