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9 февраля, 01:52

Игнатьев — о матче «Ростова» со «Спартаком»: «Победы добилась более цельная команда»"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (0:3) в товарищеском матче.

«Спартак» провел начало игры против «Ростова» практически без запинок, но не смог довести дело до создания опасных моментов у чужих ворот. С одной стороны «Ростов» таких возможностей не давал, а с другой, и самим спартаковцам нравилась подобная форма игры. Было много передач, быстрой игры, но брака хватало. Второй тайм был получше, но победы в итоге добилась более цельная команда», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

В следующем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/08/22296469.shtml?updated
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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