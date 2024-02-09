Игнатьев — о матче «Ростова» со «Спартаком»: «Победы добилась более цельная команда»"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (0:3) в товарищеском матче.

«Спартак» провел начало игры против «Ростова» практически без запинок, но не смог довести дело до создания опасных моментов у чужих ворот. С одной стороны «Ростов» таких возможностей не давал, а с другой, и самим спартаковцам нравилась подобная форма игры. Было много передач, быстрой игры, но брака хватало. Второй тайм был получше, но победы в итоге добилась более цельная команда», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

В следующем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.