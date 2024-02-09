Роналду забросали шарфами «Аль-Хиляля» после матча. Португалец отреагировал непристойным жестом

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлился на болельщиков «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче.

В 38-летнего португальца, когда он направлялся в раздевалку, с трибун полетели шарфы «Аль-Хиляля». Игрок поднял один из них, засунул себе в шорты и швырнул обратно. Видео этого момента было опубликовано в социальных сетях.

Также Роналду негативно отреагировал на коридор почета от соперника после финального свистка. Футболист недовольно проходил через него и ругался в воздух.