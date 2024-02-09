Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

9 февраля, 02:27

Роналду забросали шарфами «Аль-Хиляля» после матча. Португалец отреагировал непристойным жестом

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлился на болельщиков «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче.

В 38-летнего португальца, когда он направлялся в раздевалку, с трибун полетели шарфы «Аль-Хиляля». Игрок поднял один из них, засунул себе в шорты и швырнул обратно. Видео этого момента было опубликовано в социальных сетях.

Также Роналду негативно отреагировал на коридор почета от соперника после финального свистка. Футболист недовольно проходил через него и ругался в воздух.

&laquo;Аль-Хиляль&raquo; обыграл &laquo;Аль-Наср&raquo;. «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» с Роналду в товарищеском матче

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
21
14
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев — о матче «Ростова» со «Спартаком»: «Победы добилась более цельная команда»"

Роналду — болельщикам «Аль-Хиляля»: «Здесь я, а не Месси»
Новости
RSS RSS
Все новости