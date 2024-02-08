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8 февраля, 20:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Трансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» покажут во ВКонтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В 21.00 по московскому времени начнется товарищеский матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль».

Видеотрансляция противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лидером «Аль-Насра» является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Ожидается, что 39-летний футболист примет участие в товарищеской встрече 8 февраля. В текущем сезоне нападающий провел 25 матчей в общей сложности, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

За «Аль-Хиляль» играют нападающие сборной Бразилии Малком и Неймар. Последний не сыграет против «Аль-Насра» из-за травмы. Бывший вингер «Зенита» Малком сыграл за «Аль-Хиляль» в 23 встречах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

«Аль-Наср» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» — 53 балла и первая строчка.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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