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Гризманн оценил игру сборной Франции в матче с Уэльсом

02:10
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Уэльсом в товарищеском матче (3:0) отметил, что команде есть в чем прибавлять. Игрок «Барселоны» в этой встрече отметился голом.

«Мы старались изо всех сил в атаке, и у нас есть несколько вещей, над которыми нужно работать с точки зрения движения. Это наша первый матч за долгое время. На тренировках все идет хорошо, и мы продолжим упорно работать, чтобы стать лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).

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