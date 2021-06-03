Бензема остался доволен возвращением в сборную Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема после победы над Уэльсом в товарищеском матче (3:0) поделился эмоциями от возвращения в национальную команду. Форвард «Реала» вышел на поле в стартовом составе и не реализовал пенальти.

«Это было очень хорошее возвращение. Я чувствовал себя хорошо на протяжении всего матча и становился сильнее по мере того, как он продолжался. У нас еще есть время, чтобы отточить наше понимание атак. Я хотел показать, на что способен», — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).