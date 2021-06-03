Игроки сборной Франции просили судью не удалять игрока Уэльса

Сборная Франции обыграла Уэльс в товарищеском матче (3:0), забив три безответных гола. Валлийцы на 26-й минуте остались в меньшинстве, так как красную карточку заработал защитник Неко Уильямс.

Голкипер французов Юго Льорис после игры рассказал, что французские игроки просили арбитра не удалять соперника: «Мы все просили рефери не удалять валлийского игрока, мы хотели, чтобы матч закончился при игре 11 на 11».

Robert Page says Wales will appeal against the red card shown to Neco Williams during the 3-0 friendly defeat against France.



? https://t.co/lzTkxtj5pr pic.twitter.com/lZSjcj3oq5 — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) June 2, 2021

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).