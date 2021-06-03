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Игроки сборной Франции просили судью не удалять игрока Уэльса

01:51

Сборная Франции обыграла Уэльс в товарищеском матче (3:0), забив три безответных гола. Валлийцы на 26-й минуте остались в меньшинстве, так как красную карточку заработал защитник Неко Уильямс.

Голкипер французов Юго Льорис после игры рассказал, что французские игроки просили арбитра не удалять соперника: «Мы все просили рефери не удалять валлийского игрока, мы хотели, чтобы матч закончился при игре 11 на 11».

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).

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