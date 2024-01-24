«Факел» на сборе в Турции обыграл словенский «Копер»

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«Факел» в товарищеском матче обыграл словенский «Копер» — 2:0. Встреча проходила в Турции, где российский клуб проходит тренировочный сбор.

Голами отметились Роман Акбашев на 81-й минуте и Евгений Марков на 90-й.

Следующую игру на сборе воронежцы проведут 31 января с «Балтикой».

После 18 туров РПЛ «Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Копер» в чемпионате Словении-2023/24 с 30 очками после 19 игр идет на 3-м месте.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — «Копер» — 2:0 (0:0)

Голы: Акбашев, 81 (1:0). Марков, 90 (2:0).

«Факел»: Беленов (Гудиев, 46), Брызгалов (Акбашев, 69), Божин, Мастерной, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Якимов, Марков, Аппаев (Квеквескири, 69).

24 января.