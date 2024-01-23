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Сегодня, 20:30

Личка доволен победным матчем «Динамо» против «Слована»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победный матч команды против «Слована» (2:1) в товарищеской встрече в Катаре.

«Каждая победа, особенно над таким хорошим соперником, добавляет уверенности. Надо сказать, что мы только в начале подготовки. Первый тайм был позитивным и лучше второго, в котором соперник должен был забивать пару мячей. У нас мало что получалось после перерыва. Понятно, что ещё вчера ребята работали достаточно жестко и выходили на поле с тяжелыми ногами. Но мы должны уметь играть под усталостью», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

25 января у динамовцев запланирован второй товарищеский матч на сборе в Катаре — с местной «Аль-Вакрой».

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 32 очками занимает 3-е место.

«Слован» с 45 очками в 18 матчах лидирует в чемпионате Словакии-2023/24.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-my-dolzny-umet-igrat-pod-ustalostiu/
ФК Динамо (Москва)
ФК Слован
Марцел Личка
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