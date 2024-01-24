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Сегодня, 19:12

«Крылья Советов» на сборе в Турции обыграли македонский «Гостивар»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Крылья Советов» в товарищеской встрече победили «Гостивар» из Северной Македонии — 3:1. Матч проходил в рамках первого учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

Счет открыл полузащитник гостей Иван Ивановски на 19-й минуте. Далее забивали только самарцы: Егор Карпицкий (71-я минута), Никита Салтыков (74-я) и Расил Асайдуллин (90+6-я).

26 января «Крылья Советов» проведут второй товарищеский матч на сборе в Турции с командой «Раднички 1923» из Сербии.

Товарищеские матчи. Клубы.
24 янв, 17:00. ()
Крылья Советов
3:1
Гостивар

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Гостивар» — 3:1 (0:1)

Голы: Ивановски, 19 (0:1). Карпицкий, 71 (1:1). Салтыков, 74 — с пенальти (2:1). Асайдулин, 90+6 (3:1).

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Рассказов, Гапонов, Якуба, Ежов, Рахманович, Иванисеня, Шитов, Писарский.

24 января.

Источник: Товарищеские матчи
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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