Сборная Эстонии обыграла Латвию в товарищеском матче
21:03
Сборная Эстонии обыграла Латвию (2:1) в товарищеском матче.
Дубль оформил полузащитник Маттиас Кяйт.
Товарищеские матчи
Эстония — Латвия — 2:1 (2:0)
Голы: Кяйт, 5 (1:0). Кяйт, 40 (2:0). Икауниекс, 84 — с пенальти (2:1).
Эстония: Хейн, Тамм, Кууск (Паскочи, 27), Метс, Пикк, Васильев (Ващук, 50), Пури (Пюрг, 85), Кяйт (Поом, 49), Крейда, Аньер, Саппинен (Ойямаа, 85).
Латвия: Озолс, Дубра, Ошс, Зюзин (Кроллис, 47), Савалниекс (Стуглис, 86), Юрковскис (Сорокин, 61), Эмсис, Цыганик (Икауниекс, 77), Савельев (Карклиньш, 46), Ульдрикис, Федоров (Яунземс, 64).
Предупреждения: Ошс, 18. Савельев, 45. Метс, 66. Тамм, 69. Яунземс, 79. Пикк, 80. Паскочи, 83. Поом, 84. Кроллис, 88. Аньер, 90.
Судья: Валиконис (Литва).
10 июня. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
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