Гол Гайча помог молодежной сборной Аргентины обыграть Саудовскую Аравию

Молодежная сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0.

Отличились Педро Де Ла Вега и Адольфо Гайч. На 70-й минуте встречи саудовцы остались вдесятером.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, а в январе 2021-го игрока арендовал «Беневенто». В минувшем сезоне форвард провел 15 матчей в серии А и забил 2 гола. Также Гайч забил один гол в 18 матчах за ЦСКА.