Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Гол Гайча помог молодежной сборной Аргентины обыграть Саудовскую Аравию

19:01
Теги:

Молодежная сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0.

Отличились Педро Де Ла Вега и Адольфо Гайч. На 70-й минуте встречи саудовцы остались вдесятером.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, а в январе 2021-го игрока арендовал «Беневенто». В минувшем сезоне форвард провел 15 матчей в серии А и забил 2 гола. Также Гайч забил один гол в 18 матчах за ЦСКА.

Читайте также

Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?
Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
Бельгия — Россия: прогноз Лещенко на первый матч команды Черчесова на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд