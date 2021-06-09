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Гризманн после матча с Болгарией подарил свои бутсы юному фанату

01:02
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Сборная Франции в товарищеском матче разгромила сборную Болгарии (3:0). После игры французский нападающий Антуан Гризманн подарил свои бутсы молодому болельщику.

Эта игра стала первой после пандемии коронавируса, когда болельщики смогли присутствовать на трибунах «Стад де Франс».

Сборная Франция продолжает подготовку к Евро-2020. На турнире команда Дидье Дешама сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

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