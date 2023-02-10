Джованни сравнил Клаудиньо с молодым Неймаром

Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии Джованни сравнил полузащитника «Зенита» Клаудиньо с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

— Вы много раз уже приезжали на Кубок Легенд. Как вам здесь?

— Мне нравится чемпионат, страна, люди. Считаю, что здесь живут дружелюбные и приветливые люди.

— Следите ли за российским чемпионатом. За какими игроками?

— Знаю бразильцев, которые играют в России. Знаю несколько игроков российской сборной. Кого могу выделить? Клаудиньо из «Зенита».

— Главный бразилец, который играл в России?

— Мне больше всего нравится Клаудиньо. Чем он цепляет? Бразильский футбол — футбол техничный. Клаудиньо обладает очень хорошей техникой. Можно сравнить его с молодым Неймаром. У них есть схожесть в технике игры. Однако Неймар более известный футболист. Он играл в сборной, о нем знают много людей.

— Слышали о том, что Малком может уйти в «ПСЖ»? Это хороший шаг для него?

— Для каждого футболиста это индивидуально. Для кого-то этот клуб подойдет больше, для кого-то меньше. Зависит от конкретного спортсмена.