Гол Сутормина принес «Зениту» победу над «Урарту» в товарищеском матче
«Зенит» обыграл армянский «Урарту» в товарищеском матче — 1:0.
Единственный гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник Алексей Сутормин.
Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».
Товарищеский матч
«Урарту» (Армения) — «Зенит» (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Сутормин, 59.
«Зенит»: Васютин, Чистяков, Круговой (Шайхтдинов, 46. Кирш, 80), Адамов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Козлов, Кассьерра (Белохонов, 46), Барановский (Саусь, 75).
9 февраля.
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