Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Босния и Герцеговина сыграла вничью с командой Черногории

20:49
Теги:

Сборная Боснии и Герцеговины в товарищеском матче сыграла вничью со сборной Черногории (0:0). Игра состоялась в Сараево.

Товарищеский матч

Босния и Герцеговина — Черногория — 0:0

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович (Газибегович, 65), Чивич, Ахмедходжич (Данилович, 84), Йовичич, Хаджикадунич, Крунич, Хаджиахметович, Беширевич (Садикович, 54), Налич (Менало, 84), Демирович (Превляк, 65).

Черногория: Драгоевич, Томашевич, Симич, Вешович (Вучич, 76), Мартинович, Косович (Раичкович, 75), Савичевич (Янкович, 65), Йовович (Осмаич, 65), Вукчевич, Бечирай (Милошевич, 46), Хакшабанович (Иванович, 81).

Предупреждения: Савичевич, 42. Крунич, 53. Томашевич, 68. Ахмедходжич, 83.

2 июня. Сараево. Стадион «Грбавица».

Читайте также

Босния и Герцеговина сыграла вничью с командой Черногории
Звезда Instagram покончил с собой в прямом эфире в Калифорнии
Видео: Моргенштерн в больнице обматерил сам себя
В Кремле оценили решение Швейцарии по «Спутнику V» для аккредитации СМИ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд