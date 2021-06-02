Босния и Герцеговина сыграла вничью с командой Черногории

Сборная Боснии и Герцеговины в товарищеском матче сыграла вничью со сборной Черногории (0:0). Игра состоялась в Сараево.

Товарищеский матч

Босния и Герцеговина — Черногория — 0:0

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович (Газибегович, 65), Чивич, Ахмедходжич (Данилович, 84), Йовичич, Хаджикадунич, Крунич, Хаджиахметович, Беширевич (Садикович, 54), Налич (Менало, 84), Демирович (Превляк, 65).

Черногория: Драгоевич, Томашевич, Симич, Вешович (Вучич, 76), Мартинович, Косович (Раичкович, 75), Савичевич (Янкович, 65), Йовович (Осмаич, 65), Вукчевич, Бечирай (Милошевич, 46), Хакшабанович (Иванович, 81).

Предупреждения: Савичевич, 42. Крунич, 53. Томашевич, 68. Ахмедходжич, 83.

2 июня. Сараево. Стадион «Грбавица».