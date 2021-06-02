Белоруссия дома проиграла Азербайджану
Сборная Белоруcсии на своем поле проиграла команде Азербайджана (1:2) в товарищеском матче.
Единственный мяч в составе хозяев забил Максим Скавыш. У гостей забивали Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.
Товарищеский матч
Белоруссия — Азербайджан — 1:2 (0:0)
Голы: Скавыш, 56 (1:0). Гусейнов, 73 (1:1). Шейдаев, 90+1 (1:2).
Белоруссия: Павлюченко, Печенин (Юзепчук, 46), Швецов, Золотов (Шевченко, 76), Хадаркевич, Володько, Яблонский, Эбонг (Соловей, 84), Быков (Климович, 70), Скавыш (Седько, 84), Антилевский (Подстрелов, 77).
Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Медведев, Салахлы, Кривоцюк (Джафаргулиев, 68), Хагверди, Махмудов (Исаев, 75), Гараев (Мустафаев, 76), Алескеров (Шейдаев, 68), Байрамов (Нуриев, 78), Горбани (Ахмедзаде, 68).
Предупреждения: Володько, 26. Махмудов, 40. Медведев, 54. Эбонг, 61. Гараев, 75. Мустафаев, 83. Исаев, 90+1.
2 июня. Минск. Стадион «Динамо».
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