Шесть игроков сборной Шотландии пропустят товарищеский матч против Голландии из-за опасения в связи с коронавирусом

Сразу шесть игроков сборной Шотландии пропустят товарищеский матч против Голландии. Это связано с опасениями из-за коронавируса, сообщает The Sun.

В матче не смогут принять участие Давид Маршалл, Джон Макгинн, Че Адамс, Стивен О'Доннелл, Грант Хэнли и Натан Паттерсон. Все они остались в Испании, тогда как их партнеры полетели в Португалию на матч.

Ранее полузащитник Джон Флек сдал положительный тест на коронавируса. Оставшиеся футболисты контактировали с заболевшим.