Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:24

Билялетдинов сообщил, что ему предлагали сыграть в выставочном матче ветеранов со сборной Бразилии

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сообщил, что ему предлагали принять участие в выставочном матче против команды Бразилии.

«Да, получал предложение сыграть матч между нашим составом 2008 года и бывшей сборной Бразилии, но игру отменили. Как мне идея? Не знаю, актуально ли сейчас это, и не ясно, от кого первоначально инициатива поступила», — цитирует Sport24 Билялетдинова.

Как сообщал журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии.

Ранее появлялась информация, что на данный момент приглашения получили как минимум 7 российских игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-09-dbilyaletdinov-mne-predlagali-prinyat-uchastiye-v-matche-veteranov-sbornykh-rossii-i-brazilii
Динияр Билялетдинов
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Вся федерация — это семейный бизнес. Полмиллиона за три дня». Бунт в российском флорболе
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Березовский возглавит сборную Армении для подготовки к матчам с Косово и Албанией
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости