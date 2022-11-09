Билялетдинов сообщил, что ему предлагали сыграть в выставочном матче ветеранов со сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сообщил, что ему предлагали принять участие в выставочном матче против команды Бразилии.

«Да, получал предложение сыграть матч между нашим составом 2008 года и бывшей сборной Бразилии, но игру отменили. Как мне идея? Не знаю, актуально ли сейчас это, и не ясно, от кого первоначально инициатива поступила», — цитирует Sport24 Билялетдинова.

Как сообщал журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии.

Ранее появлялась информация, что на данный момент приглашения получили как минимум 7 российских игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.