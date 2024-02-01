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1 февраля, 07:42

Тарханов: «Матч с Сербией очень важен для российского футбола, для сборной России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Здорово, что этот матч состоится. Сейчас это очень важно для российского футбола, для сборной России. У сербов сильная команда, которая успешно выступает на международных соревнованиях. Будет интересно посмотреть, как наши футболисты выглядят на фоне футболистов сборной Сербии. Это будет непростой матч, самый сложный из последних товарищеских встреч», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-tovarishheskij-match-s-serbiej-ochen-vazhen-dlya-rossijskogo-futbola/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Александр Тарханов
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