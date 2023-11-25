Погба, Грилиш и еще 4 звезды АПЛ, которые стоили больше 100 миллионов евро. Кто из них оправдал ценник?

Разбираем рекордные сделки в истории английского футбола.

За последние годы АПЛ окончательно превратилась в главную лигу мира. И если с точки зрения международных результатов Англия стала лидером ближе к концу 2010-х (до этого в Лиге чемпионов долго правила ла лига), то в плане маркетинга, денег и зрительского интереса ей нет равных уже очень давно.

Неудивительно, что именно здесь был зафиксирован первый трансфер, пробивший отметку в 100 миллионов евро. К концу 2023 года таких сделок уже шесть. Давайте разбираться, за кого команды премьер-лиги выкладывали девятизначные суммы и насколько оправданными получились вложения.

Поль Погба

По-настоящему эпохальный трансфер. Впервые в истории футбола за игрока заплатили 100+ миллионов. 105, если быть точным. Сделка изначально выглядела глупостью со стороны «МЮ» и гениальным ходом «Ювентуса». В 2012 году Погба бесплатно переехал из Манчестера в Турин, а через четыре года вернулся, но уже за рекордные деньги.

Безусловно, Поль был очень хорош. За несколько лет стал лидером «Юве», неоднократно выиграл все внутренние трофеи Италии, получил премию Golden Boy и дважды номинировался на «Золотой мяч». Спортивный рост подкреплялся имиджевыми успехами.

Француз всегда любил яркость и постоянно менял образы, а еще выпячивал в соцсетях роскошную жизнь. Количество подписчиков и рекламных контрактов росло быстрее, чем процент владения в матчах «Сити».

То есть «Юнайтед» забирал сразу и одного из лучших полузащитников мира, и мощнейший медийный актив. Но все же — 105 миллионов евро? За молодого Неймара тремя годами раньше «Барса» всего 88 отдала, а тут — гораздо больше.

Тем более, как вы уже знаете, дальше за дело взялся характер Погба... Полузащитник капризничал, откровенно выключался прямо по ходу матчей и просто не до конца вкладывался в футбол. Особенно явно это бросалось в глаза на контрасте с игрой француза за сборную, где он держал планку мировой звезды и даже забивал победный мяч в финале ЧМ. Периодически Поль просыпался и в АПЛ, но это были скорее вспышки, чем постоянное сияние. В 2022 году грустная история закольцевалась — Погба вернулся в «Ювентус». Как и за десять лет до этого, совершенно бесплатно.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

Ромелу Лукаку

30 августа 2013 года. На 98-й минуте Суперкубка Европы Жозе Моуринью выпускает 20-летнего Ромелу Лукаку. Примерно через 40 минут бельгиец запорет удар в серии послематчевых пенальти, и трофей во второй раз подряд отправится в лапы соперников «Челси». Следующее появление игрока в синей лондонской футболке случится только через восемь лет.

Этот период вместил в себя очень много всего. Сначала Ром раззабивался в «Эвертоне». 68 голов за четыре сезона АПЛ — уровень, мягко говоря, достойный. Такая результативность ожидаемо привлекла внимание топ-клубов. Игрок хотел вернуться в «Челси», но агент бельгийца Мино Райола сделал по-своему и пристроил клиента в «МЮ».

В целом Лукаку солидно смотрелся и в Манчестере — забил 28 мячей за два сезона и оба раза был лучшим бомбардиром команды. Даже странно, что сейчас большинство болельщиков считает тот отрезок не слишком удачным.

В 2019 году за Ромелу пришел «Интер», где форвард окончательно раскрылся. 47 голов в серии А за два года, звания лучшего игрока сезона и футболиста года в Италии, а также долгожданное для «Интера» чемпионство. Когда «Челси» снова пришел за Лукаку, все выглядело логично.

Абрамович выделил на покупку 113 миллионов евро — рекорд клуба на тот момент. Спустя столько лет вернуться туда, где все не слишком успешно начиналось, — идеально, чтобы сделать историю совсем кинематографичной. Гол в первом же матче, да еще и в дерби с «Арсеналом» отлично дополнял сюжет. Но потом — драма и никакого хеппи-энда.

До конца года Ромелу забил в АПЛ всего четыре мяча, зимой дал скандальное интервью, в котором наехал на Тухеля, рассказал о тоске по «Интеру» и назвал миланских болельщиков лучшими в мире. Это был приговор. Лукаку невзрачно доиграл сезон и с радостью вернулся на «Сан-Сиро». Сейчас бельгиец играет за «Рому» и до сих пор принадлежит «Челси», только его там уже никто не ждет. Кино, может, и получилось, но жанр мы ждали совсем другой.

Мойзес Кайседо. Фото Reuters

Мойзес Кайседо

Эквадорский опорник дебютировал в АПЛ 9 апреля 2022 года. Кайседо провел неплохие, действительно неплохие несколько месяцев и уже зимой заслужил приглашение в команды статусом повыше. В январе 2023-го Мойзеса хотели «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Первые оферы на 60 с лишним миллионов евро «Брайтон» без раздумий отвергал — сразу обозначил, что примет только максимально жирный вариант. Параллельно сам игрок потихоньку начинал буянить. Когда стало ясно, что Артета всерьез настроен подписать футболиста, Кайседо чуть не устроил бойкот, заявив, что не собирается тренироваться, пока его не продадут. «Арсенал» улучшил предложение еще на десять миллионов, но «Брайтон» так и не согласился.

В итоге Мойзес остался доигрывать сезон, а заодно продлил контракт с клубом до 2027 года. Видимо, руководство объяснило опорнику, что его обязательно отпустят, когда дождутся приемлемого запроса. Ну и зарплату повысили, само собой. И все равно эквадорец расстроился: «Я был очень близок к переходу в «Арсенал», поэтому мое моральное состояние после срыва трансфера было не лучшим», — говорил игрок в интервью спустя пару месяцев.

Ближе к лету Артета увел радары с Кайседо и увлекся другим представителем нашего списка (о нем позже), а в гонку ворвался «Челси». Лондонцы два месяца вели тяжелейшие переговоры с «Брайтоном» и вроде бы наконец все согласовали, как вдруг футболиста перехватил «Ливерпуль». Юрген Клопп просто вышел к журналистам и сказал, что они подписали Мойзеса, хотя ранее об этом не сообщали вообще нигде.

Информацию тут же подтвердили все авторитетные медиа — 110 миллионов фунтов, медосмотр уже запланирован. То ли сам футболист был не в курсе, то ли давал согласие на переход в состоянии бреда, но полузащитник почти сразу сказал руководству «Ливерпуля», что вообще-то хочет в «Челси». Естественно, боссов «Брайтона» не волновало, от кого именно получать огромные деньжищи, так что клуб попросил лондонцев повторить предложение Мерсисайда.

14 августа — день, когда все закончилось. 21-летний Мойзес Кайседо, который провел один хороший сезон в чемпионате Англии, перешел в «Челси» за 116 миллионов евро. Переплата? Еще какая! Хочется просто похлопать работникам «Брайтона», ребята выжали максимум из перегретого игрока. Никто не спорит, что у опорника действительно есть немалый потенциал. Возможно, он вырастет в лучшего полузащитника мира. И тогда подобные денежные переводы за его трансфер не будут заставлять хвататься за голову. Но только тогда. Сейчас же Кайседо ужасно дебютировал в новой команде — сразу наошибался и привез пенальти, а потом стал играть на довольно среднем уровне. Уж для 116 миллионов евро — точно.

Деклан Райс. Фото Global Look Press

Деклан Райс

Деклан — именно тот, на кого Артета променял Кайседо. Англичанин девять лет отдал «Вест Хэму», в котором провел 245 игр и дорос до капитанской повязки. У Райса получилось уйти красиво. В мае 2023-го его команда взяла первый за 33 года серьезный трофей — Лигу конференций. И финал турнира стал последним матчем Деклана за клуб.

К тому моменту было известно, что следующий сезон опорник начнет в другом месте, игрок давно говорил о желании уйти и даже отказался подписывать новый контракт. «Арсенал» появился не сразу — в 2022-м за футболиста настырно боролся «МЮ», но «Вест Хэм» сначала заломил цену, а потом сказал, что Деклан не продается. Классика.

После победы в Лиге конференций начались активные разговоры об интересе со стороны вице-чемпионов прошедшего сезона. Все прошло по известной схеме: «Арсенал» делал предложение, получал отказ; потом — еще одно предложение, еще отказ, и так пока дело не дошло до 116,6 миллиона евро.

В какой-то момент в переговорах появился «Сити», но шейхи достаточно быстро бросили попытки переманить игрока. 15 июля 2023 года «Арсенал» обо всем объявил. Трансфер Райса — десятый по стоимости в истории футбола. Деклан тут же забронировал место в основе команды и к сегодняшнему дню не пропустил ни одного матча в АПЛ и Лиге чемпионов.

Конечно, в этом случае клуб тоже заплатил больше, чем нужно, особенно учитывая, что у футболиста оставался всего год контракта, но в отличие от Кайседо здесь речь о готовом полузащитнике с нехилым английским опытом. Чисто технически Райса взяли, чтобы заменить Джаку, а по факту прокачали важную позицию. Деклан в среднем за игру делает 2 отбора, 1,3 перехвата и 0,8 ключевых передач, а по проценту точности пасов занимает третье место в команде — 91,7.

Так он еще и важные мячи забивает! В четвертом туре принес «Арсеналу» победу над «МЮ» голом в добавленное время, а в октябре запустил камбэк в матче с «Челси» ударом с 33,5 метра — самый дальний гол команды в АПЛ за 17 лет. Легендой «Вест Хэма» Райс уже стал, осталось сделать это и на «Эмирейтс». Ему всего 24 года, времени предостаточно.

Джек Грилиш. Фото Global Look Press

Джек Грилиш

Повышаем ставки. Летом 2021-го «Манчестер Сити» провернул самый дорогой трансфер в истории чемпионата Англии. Рекорд побили лишь спустя полтора года, что для 2020-х — весомый срок. Клубная карьера Грилиша похожа на путь Райса — тоже девять лет бился за среднюю команду, после чего ушел в топ-клуб за бешеную компенсацию.

Джек еще в юности показал, что планирует стать звездой. В 2012-м стал лучшим британским футболистом до 17 лет, в 2015-м — до 21 года, а в сезонах-2014/15 и -2019/20 признавался лучшим футболистом «Астон Виллы». Грилиш поначалу не справлялся с ранними успехами — фотографии его пьяного тела посреди улицы на Тенерифе до сих пор набирают лайки в соцсетях. Казалось, футбол рискует потерять перспективного таланта. Или наоборот, не так важно.

К счастью, игрок пришел в себя и минимизировал проблемы с режимом. И поперло. К 2021 году не было никаких шансов, что 25-летний Джек останется в «Астон Вилле», повышение жутко напрашивалось. Это понимал и сам футболист, и болельщики, и, как выяснилось, Хосеп Гвардиола, который лично продавливал покупку. Ну и пожалуйста, подумали шейхи, всего-то 117,5 миллиона евро, о чем речь, Пеп?

Первый сезон ушел на адаптацию к специфическим требованиям испанца. Грилиш буднично собирал на себе фолы и набил серые 3+3, в общем, железно основным не стал — 26 матчей по 73 минуты в среднем на поле. За лето Джек явно провел усиленную внеклассную работу и сильно улучшил положение. Вроде 73 минуты в среднем на поле никуда не делись, но и результативных действий стало больше, и влияния на игру команды прибавилось, что бросалось в глаза даже простым зрителям.

Итог — исторический требл. И пусть англичанин не стал главной звездой «Сити» на поле, зато превратился в селебрити за его пределами. Вряд ли кто-то в ближайшие годы забудет, как Грилиш отмечал победу в Лиге чемпионов. Тысячи видео в соцсетях, фееричные перформансы в течение торжества и то самое фото для «Лувра». Прямо сейчас Джек переживает конкуренцию с Жереми Доку и пока выглядит в ней аутсайдером. Нет сомнений, что он не сдастся, но даже если придется уйти, клуб точно сможет на нем заработать — не 117,5 миллиона, конечно, но больше половины гарантированно отобьется, а остальное Грилиш, как нам кажется, отработал сполна.

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press

Энцо Фернандес

Никого, кроме «Челси», в случае с Энцо быть не могло. Лондонский клуб — автор половины от всех трансферов на 100+ миллионов в истории АПЛ, два из которых произошли совсем недавно с интервалом всего в полгода. Бездумные конвульсии или олл-ин, обязательно оправдающий себя в будущем? Пока больше похоже на первое.

То, что чемпионат мира открывает звезд, давно известно. Так было с Месутом Озилом в 2010 году, Кейлором Навасом и Хамесом Родригесом в 2014-м. И так случилось с Энцо Фернандесом в 2022-м. Аргентинец начинал турнир запасным, но уже к третьему туру пробился в стартовый состав.

К золотым медалям полузащитник прибавил звание лучшего молодого игрока чемпионата и пристальные взгляды европейских грандов. Активнее остальных сработал «Челси», который тогда уже понял, что надо делать: обналичивать как можно больше деньжат и нести их представителям игрока. Лондонцы перевели «Бенфике» отступные в размере 121 миллиона евро!

Сам Энцо так форсировал сделку, что даже врубил бунтаря. Вот как трансфер Фернандеса прокомментировал президент португальского клуба Руй Кошта: «Новое предложение поступило за два дня до закрытия окна, и Энцо потребовал его отпустить. Мы создали ситуацию, в которой он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять ни пенни. В обед 31 января я положил на стол предложение выкупить его сейчас и оставить до лета — с учетом соответствующего снижения суммы. Но футболист категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило.

Футболист не захотел остаться, не захотел показать свою преданность клубу. Он отказался, хотя не потерял бы ни одного евро! Вот тогда я и подумал, что Энцо больше не сможет играть за «Бенфику». Я как президент и болельщик не хотел видеть Энцо в «Бенфике». Он больше не имел права войти в раздевалку. Мы пытаемся построить команду из игроков, преданных клубу, и я больше не хотел, чтобы Энцо носил нашу футболку. Я не буду расстраиваться из-за ухода такого игрока. За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в «Бенфике»!" - длинный, но безумно важный для понимания ситуации монолог. Не слишком похоже на расставание без претензий, правда?

Почти за год аргентинец пропустил лишь один матч «Челси» — остался вне заявки против «Брентфорда» из-за рождения ребенка. В остальном — строго основа. Очевидно, в Лондоне планируют построить команду вокруг Энцо. Фернандес действительно похож на футболиста, который потянет такую роль. Он хорош и в созидании, и в разрушении, а еще у него к 22 годам есть опыт больших побед, что для нынешнего «Челси» редкость.

Если полузащитник не устроит еще одну диверсию с целью уйти в более мощную команду и отпашет на «Стэмфорд Бридж» минимум лет пять, у этого трансфера есть все шансы попасть в категорию «удачные», а может, и пополнить список лучших сделок в истории. Главное, чтобы у серьезных боссов в кабинетах «Челси» был какой-то план и они его придерживались. А то с этим пока проблемы.

Трофим Гондюреев