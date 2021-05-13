На пути Головина к Кубку Франции стоит клуб из Д-4. Творить чудеса ему не помешала даже пандемия и отмена матчей

А еще «Рюмийи-Вальер» страшно везет.

«Рюмийи-Вальер», несмотря на скромный статус, клуб с историей — основан был еще в 1932 году. А сейчас играет в одном дивизионе с такими грандами французского футбола, как «Лион», «Монако» и «Марсель». Правда, лишь с их дублирующими командами, ведь речь о четвертой по силе французской лиге. Последний матч в первенстве у «Рюмийи-Вальер» был как раз против второй команды «Марселя» (0:0). И состоялся он 27 февраля.

Дело в том, что из-за антиковидных ограничений и вводившихся локдаунов команды на этом уровне успели провести только начало сезона. Начиная с конца октября туры отменялись. Получилось, что «Рюмийи-Вальер» 28 октября сыграл с «Жюра Сюд Фут» 28 октября, а игра со вторым составом «Марселя» состоялась только через четыре месяца. А потом — снова пауза. В итоге 23 апреля Французская федерация футбола аннулировала сезон-2020/21 в четвертом дивизионе.

Получилось, что «Рюмийи-Вальер», по сути, играл только в Кубке Франции, что делает его достижение еще более значимым — ведь у команды не было регулярной практики, приходилось только тренироваться, да и то с ограничениями.

Скромный клуб с востока Франции начал свой путь в Кубке с первого раунда — 1/128 финала. Каким-то непостижимым образом жеребьевка не сводила их с сильными клубами. «Рюмийи-Вальер» по пенальти обыграл «Лимонест» (5-й дивизион), следом разгромил соперника по лиге «Сен-Прист» (5:1), затем снова по пенальти справился с «При-ле-Мезьер» из 5-го дивизиона. В 1/16 финала команда выиграла уже в третьей серии пенальти подряд, пробив 11-метровые точнее «Анси» (Д-3).

В 1/8 финала «Рюмийи-Вальер» не оставил камня на камне от команды из 4-го дивизиона «Ле-Пюи» (4:0). Первый серьезный соперник встал на пути команды из Верхней Савойи только в четвертьфинале. «Рюмийи-Вальер» уверенно обыграл «Тулузу» (2:0) на своем поле. Ведущее французское спортивное издание L'Equipe назвало этот результат «величайшим подвигом».

Таким образом, маленький клуб из городка с населением в 15 тысяч человек впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Франции, где сыграет с «Монако». На сей раз с первой командой, а не с дублем.

Благодаря одному удачному выступлению в Кубке «Рюмийи-Вальер» уже заработал 587 500 евро, что превышает половину годового бюджета клуба.

«Наш годовой бюджет — 800 тысяч евро. Заработанные в Кубке деньги помогут нам развить инфраструктуру, вложить средства в академию и тренировочные поля», — сказал вице-президент «Рюмийи-Вальер» Люк Шабер.

У нынешнего состава «Рюмийи-Вальер» есть шанс обеспечить клуб деньгами на два года вперед. Если получится прорваться в финал, это принесет еще 950 тысяч евро сверху. В случае победы в турнире — еще 1,5 миллиона евро.

«Стад де Гранжет», на котором играет «Рюмийи-Вальер», вмещает всего 2100 человек, поэтому «Тулузу» команде пришлось принимать на 15-тысячном «Парк де Спортс» в соседнем Анси. Хотя все равно зрители на ту игру попасть не могли. Не будет их и на матче с «Монако».

Тем не менее «Рюмийи-Вальер» вовсю готовится к историческому матчу. Клуб выпустил партию атрибутики, посвященной игре с «Монако»: майки (15 евро), маски (5 евро), вымпелы (13 евро). Кстати, с мерчем у команды четвертого дивизиона из городка с населением в 15 тысяч человек — тут нужно подчеркнуть это особо — все в порядке. В продаже на официальном сайте клуба есть три комплекта игровых футболок этого сезона (домашняя, выездная и третья — все как у топ-клубов) по 40 евро (за 2,80 евро сверху нанесут инициалы), рюкзаки (25 евро), бейсболки (13 евро).

Трудно понять, чего можно ожидать от игры «Рюмийи-Вальер», кроме самоотдачи. Общая стоимость всех игроков команды по версии Transfermarkt — 1,23 миллиона евро. Для сравнения: запасной вратарь «Монако» Вито Манноне стоит 800 тысяч евро.

Однако главный тренер монегасков Нико Ковач в разговоре с клубным сайтом призвал своих парней не расслабляться даже перед игрой с не самым статусным соперником:

«Опасность есть всегда. Все готовятся к тому, что «Монако» одержит победу без проблем. В этом и заключается опасность. Нам следует уважительно относиться к своему сопернику, даже если он выступает в лиге более слабого уровня, потому что их команда упорно работает изо дня в день. Для них возможность сыграть в финале на самом большом стадионе страны — это мечта. Нас ждет непростой матч с соперником, который выложится на полную. Если мы покажем 50% или даже 90% того, что умеем, то можем проиграть. Поэтому нам нужно уважительно отнестись к сопернику и отдать все силы на поле».