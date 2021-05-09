Головин вернулся, «Монако» сохранил место в зоне Лиги чемпионов

Монегаски обыграли на выезде «Реймс» и сохранили за собой третье место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

«Реймс» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Матазо, 20.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Кассама (Кутеса, 65), Мунетси, Диа (Сирхейс, 86), Мбюкю (Туре, 75).

«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 90+1), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 64), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Матазо (Мартинш, 65), Бен Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Матсима, 90+1).

Предупреждения: Мунетси, 31. Бадиашиле, 39. Марипан, 89. Головин, 90+3.

Судья: Готье (Франция).

9 мая. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Наивно было предполагать, что, несмотря на всю свою значимость для игры «Монако», Александр Головин сразу вернется в стартовый состав. Попав на карантин в связи с положительным тестом на коронавирус, он выпал из полноценного тренировочного процесса. И хотя болезнь протекала бессимптомно, чтобы вернуться в общую группу, российскому футболисту нужно было выполнить все пункты протокола.

Еще 7 мая главный тренер «Монако» Нико Ковач не был уверен в том, что 24-летний полузащитник попадет в заявку на игру в Реймсе. К счастью для всех, два последних теста Головина оказались отрицательными, медобследование не показало никаких отклонений в состоянии здоровья, и в субботу администрация лиги дала футболисту разрешение на участие в матче.

Головин ожидаемо начал матч на скамейке запасных, а ключевым решением Ковача по сравнению с игрой против «Лиона» стала отправка в запас Фабрегаса. Вместо опытного испанца в атакующую тройку был отправлен универсал Матазо, который может сыграть и на позиции опорного хавбека. Как выяснилось в воскресенье, у него и с созиданием все в порядке. В голевой атаке Матазо и Бен Йеддер в два паса раскатали четверку защитников «Реймса», и капитан вывел 19-летнего юношу на пустые ворота, издевательски пустив мяч между ногами соперника.

Элиот Матазо. Фото AFP

Для бельгийца, которого три года назад пригласили в академию «Монако» из «Андерлехта», этот гол стал первым на профессиональном уровне. А так как аппетит приходит во время еды, могло состояться и второе взятие ворот, однако желание оказалось столь сильным, что обыгравший голкипера Матазо неловко запутался в собственных ногах. Между тем «Монако» не помешали бы и второй гол, и пенальти, который арбитр назначил после падения Фолланда, но потом отменил, изучив запись эпизода.

Дело в том, что в начале второго тайма «Реймс» наконец-то выдал содержательный отрезок, по ходу которого защите монегасков и Лекому пришлось серьезно потрудиться. Впрочем, довольно быстро «Монако» забрал мяч под контроль и, не форсируя события, перевел игру на половину поля соперника. Правда, реальной остроты в игре красно-белых было не так много, и не собиравшийся думать исключительно о сохранении минимального счета Ковач поочередно выпустил на поле двух вернувшихся с карантина футболистов — Желсона Мартинша и Головина.

Португалец вышел раньше и мог забить дважды. Наш легионер, появившись вместо Бен Йеддера, сразу обострил игру оригинальным пасом пяткой, и голкипер «Реймса» Райкович буквально на мгновение сумел опередить Фолланда. Спустя несколько минут Головин разыграл мяч с немцем на подступах к штрафной, но не сумел проскочить мимо сыгравшего в подкате защитника. Уже в добавленное арбитром время во время выпада «3 в 2» Фофана проигнорировал как Балло-Туре, так и Головина, но, взяв инициативу на себя, из отличной позиции даже не попал в створ ворот.

Наконец, Головин пытался отнять мяч у Райковича и получил предупреждение за фол на сербском голкипере. Это его вторая желтая карточка в нынешнем сезоне. Лучше бы ее, конечно, не было, но все стратегические задачи выполнены. «Монако» снова обошел «Лион» и вернулся на третье место, которое в случае победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы обеспечит пропуск в групповой турнир чемпионской лиги, минуя отборочные раунды. Головин же за четверть часа почувствовал игру и, скорее всего, получит больше времени уже в четверг, когда монегаски сыграют в полуфинале Кубка Франции.