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Головин вернулся, «Монако» сохранил место в зоне Лиги чемпионов

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 20:40
Александр Головин. Фото Reuters Элиот Матазо. Фото AFP
Александр Головин. Фото Reuters
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Монегаски обыграли на выезде «Реймс» и сохранили за собой третье место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур
«Реймс» — «Монако» — 0:1 (0:1)
Гол: Матазо, 20.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Кассама (Кутеса, 65), Мунетси, Диа (Сирхейс, 86), Мбюкю (Туре, 75).
«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 90+1), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 64), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Матазо (Мартинш, 65), Бен Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Матсима, 90+1).
Предупреждения: Мунетси, 31. Бадиашиле, 39. Марипан, 89. Головин, 90+3.
Судья: Готье (Франция).
9 мая. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Александр Головин.«Царррь возвращается! Без Головина некому контролировать мяч». Болельщики «Монако» надеются на скорое восстановление русского хавбека

Наивно было предполагать, что, несмотря на всю свою значимость для игры «Монако», Александр Головин сразу вернется в стартовый состав. Попав на карантин в связи с положительным тестом на коронавирус, он выпал из полноценного тренировочного процесса. И хотя болезнь протекала бессимптомно, чтобы вернуться в общую группу, российскому футболисту нужно было выполнить все пункты протокола.

Еще 7 мая главный тренер «Монако» Нико Ковач не был уверен в том, что 24-летний полузащитник попадет в заявку на игру в Реймсе. К счастью для всех, два последних теста Головина оказались отрицательными, медобследование не показало никаких отклонений в состоянии здоровья, и в субботу администрация лиги дала футболисту разрешение на участие в матче.

Головин ожидаемо начал матч на скамейке запасных, а ключевым решением Ковача по сравнению с игрой против «Лиона» стала отправка в запас Фабрегаса. Вместо опытного испанца в атакующую тройку был отправлен универсал Матазо, который может сыграть и на позиции опорного хавбека. Как выяснилось в воскресенье, у него и с созиданием все в порядке. В голевой атаке Матазо и Бен Йеддер в два паса раскатали четверку защитников «Реймса», и капитан вывел 19-летнего юношу на пустые ворота, издевательски пустив мяч между ногами соперника.

Элиот Матазо. Фото AFP
Элиот Матазо. Фото AFP

Для бельгийца, которого три года назад пригласили в академию «Монако» из «Андерлехта», этот гол стал первым на профессиональном уровне. А так как аппетит приходит во время еды, могло состояться и второе взятие ворот, однако желание оказалось столь сильным, что обыгравший голкипера Матазо неловко запутался в собственных ногах. Между тем «Монако» не помешали бы и второй гол, и пенальти, который арбитр назначил после падения Фолланда, но потом отменил, изучив запись эпизода.

Дело в том, что в начале второго тайма «Реймс» наконец-то выдал содержательный отрезок, по ходу которого защите монегасков и Лекому пришлось серьезно потрудиться. Впрочем, довольно быстро «Монако» забрал мяч под контроль и, не форсируя события, перевел игру на половину поля соперника. Правда, реальной остроты в игре красно-белых было не так много, и не собиравшийся думать исключительно о сохранении минимального счета Ковач поочередно выпустил на поле двух вернувшихся с карантина футболистов — Желсона Мартинша и Головина.

Португалец вышел раньше и мог забить дважды. Наш легионер, появившись вместо Бен Йеддера, сразу обострил игру оригинальным пасом пяткой, и голкипер «Реймса» Райкович буквально на мгновение сумел опередить Фолланда. Спустя несколько минут Головин разыграл мяч с немцем на подступах к штрафной, но не сумел проскочить мимо сыгравшего в подкате защитника. Уже в добавленное арбитром время во время выпада «3 в 2» Фофана проигнорировал как Балло-Туре, так и Головина, но, взяв инициативу на себя, из отличной позиции даже не попал в створ ворот.

Наконец, Головин пытался отнять мяч у Райковича и получил предупреждение за фол на сербском голкипере. Это его вторая желтая карточка в нынешнем сезоне. Лучше бы ее, конечно, не было, но все стратегические задачи выполнены. «Монако» снова обошел «Лион» и вернулся на третье место, которое в случае победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы обеспечит пропуск в групповой турнир чемпионской лиги, минуя отборочные раунды. Головин же за четверть часа почувствовал игру и, скорее всего, получит больше времени уже в четверг, когда монегаски сыграют в полуфинале Кубка Франции.

Реймс — Монако

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