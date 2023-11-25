«Сумасшедший матч, в котором Головин кормил партнеров моментами». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника
«От него исходил свет»
L'Equipe в своем обзоре центрального матча тура назвал игру яркой и отметил уверенный контроль «ПСЖ» над событиями. Которого, впрочем, могло и не быть, если бы не пять сейвов Доннаруммы, которые компенсировали грубую ошибку итальянского голкипера. Главное спортивное СМИ Франции назвало героем матча парижанина Дембеле, вместе с которым на восьмерку наиграл Фабиан Руис, и акцентировало внимание на статистике двух самых эффективно атакующих команд лиги 1. Совместными усилиями они установили два рекорда текущего сезона, отметившись 18 попаданиями в створ ворот, одиннадцать из которых пришлись на первый тайм.
Портал Maxifoot назвал игру на «Парк де Пренс» слегка сумасшедшей и по рейтингу зрелищности оценил ее на восемь баллов. Такой же оценки удостоился и названный первой звездой матча Дембеле. В составе «Монако» разгромную критику и тройки получили Кен, Магасса и Якобс. Отмечены же обладатели шестерок — Минамино и Головин.
«От него часто исходил свет в игре «Монако». Россиянин кормил своих партнеров моментами. Минамино мог воспользоваться возможностью и оформить дубль, если бы Доннарумма не спас перед перерывом», — комментирует игру россиянина Maxifoot.
По версии сайта Get French Football News, Дембеле наиграл на семерку. Максимальная оценка в составе «Монако» — шесть баллов. Ее удостоились сразу пять человек, включая Головина.
Сайт Homme do Match в целом отметил яркую игру гостей. Минамино даже поставили семерку. Да и Головин еще с несколькими футболистами получил 6,5 со следующим комментарием: «С трудом начал матч, но все равно действовал на высоком уровне: на 44-й минуте сделал пас, которым Минамино не воспользовался. Он приложил много усилий в обороне».
Ну а Monaco Tribune признает высокий уровень соперника, выпустив материал с заголовком «Монако проигрывает большому Парижу». Сам текст — сугубо информационный и без каких-либо выводов. А эмоции вылились в слова про «шок на старте 13-го тура».
Жаль, что редко смотрю матчи «Монако»
В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» царит грусть. Это, в принципе, характерная черта поклонников красно-белых, которые еще две недели назад рассуждали о перспективах борьбы за титул, а сейчас сомневаются, что команде по силам финишировать в первой тройке. В целом же все сводится к тому, что у тренера нет достойной замены надолго выбывшему Кайю Энрике, что опорная зона просела из-за дисквалификации Фофана, а игра на «Парк де Пренс» показала, что такое уровень команды Лиги чемпионов и 300-миллионная разница в клубных бюджетах.
«Очень тяжелое поражение, Головин был слишком одинок впереди», — констатировал sorysso44.
«Еще один голевой момент, который, как всегда, исходит от Головина», — заметил Arthur196.
«Вы видите, сколько опасных моментов они создали! Головин, Закария — для меня это было хорошим матчем с большим количеством ошибок», — высказался о неоднозначной игре «Монако» alr38.
«Монако» нужно немедленно оставить эту игру позади. В конце концов, они не справились с «ПСЖ» в атаке. А Головин и Минамино были их лучшими игроками", — философски оценил игру и результат 2incroyable.
«Для «ПСЖ» это точно не была игра на пять забитых мячей. «Монако» хорошо играл во втором тайме, но получил невероятный удар от Дембеле и сразу результативный удар Витиньи. Головин провел очень хороший матч«, — развил тему MahfuzCOYI16.
И естественно, матчи такого уровня привлекают внимание нейтральной публики и большое число поклонников соперника, что подняло тему уровня игры Головина.
«Головин слишком хороший футболист. Что он до сих пор делает в «Монако»?» — написал notoriousbysma, и похожих записей было достаточно.
«Головин заставляет меня сожалеть из-за того, что я не так часто смотрю матчи «Монако». Какой игрок, когда он решит играть!» — восхитился Flo_raoult.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|11
|2
|3
|6
|8-14
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
|24.11
|23:00
|
ПСЖ – Монако
|5 : 2
|25.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ланс
|- : -
|25.11
|23:00
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|26.11
|15:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|26.11
|17:00
|
Лорьян – Метц
|- : -
|26.11
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|26.11
|17:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|26.11
|19:05
|
Ренн – Реймс
|- : -
|26.11
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Эдон Жегрова
Лилль
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2