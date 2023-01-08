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Сегодня, 10:45

«Очень разочарован отношением Головина». Что пишут во Франции про промах российского полузащитника с пенальти

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Родеза» (2:2, пенальти — 4:5).
Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Родез

Матчбол в облака

L'Equipe в обзоре одного из самых сенсационных матчей 1/32 финала кубкового турнира констатирует, что 17-я команда Лиги 2 произвела фурор на стадионе «Луи II». Хотя самое авторитетное спортивное СМИ Франции признает, что в стартовом составе «Монако» единственным представителем основной обоймы был вице-чемпион мира Дисаси. «Головин отправил матчбол в облака», — описывает промах российского полузащитника в серии пенальти L'Equipe.

Портал Maxifoot включил субботнюю игру монегасков лишь в дайджест главных событий дня наряду с еще более шокирующим вылетом из турнира соседей из «Ниццы» от клуба из третьего дивизиона. «Собираясь идти до конца, «Монако» завершил свой путь на «Родезе». Головин и Магасса смазали два последних удара. Вылет, который наделает много шума в княжестве», — констатирует издание.

В свою очередь сайт Get French Football News начал свой сугубо информационный обзор с очевидного, назвав победу гостей шоком для «Монако». Как отмечено в материале, монегаски были наказаны за то, что не довели до завершения имевшиеся полумоменты при счете 2:1. А промах Головина назван драматичной вспышкой.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родез&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, пенальти 4:5. Александр Головин. Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона

Как будто виноват Головин

На сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr и в соцсетях царит уныние. После двух побед в лиге 1 кубковая осечка стала шоком, и некоторые бросаются в крайности.

«Следующий шаг — вылет в Лиге Европы. Мы никогда не добьемся успеха с этой командой, мы все это знаем. Она не работает, она недостаточно постоянна, ей не хватает руководства и у нее нет души», — написал asmfc77.

«Ужасно. Позорно Прискорбно. Мне противно ждать еще один сезон без трофеев, на которые можно надеяться», — поддержал общие настроения JamesyOne.

«У нас по-прежнему будет трофей за самый крупный трансфер, поскольку это единственное, что интересует наше руководство», — с горькой иронией отметил The Brain.

То есть, основной акцент — на глобальных проблемах, а не на персоналиях. По традиции фанаты ругают всех — от главного тренера и менеджмента до руководства клуба.

«Они на это способны. Есть продажи, которые начались с Бадиашиля. К следующему лету все должны исчезнуть: Кайю, Дисаси, Бен Йеддер, Головин, Фофана», — грустит FranckSlvdr.

К игрокам претензий мало. И в целом они банальны, вроде поста болельщика с ником jordirc81, который написал: «Вы клоуны! Головину нужно научиться бить пенальти!».

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Очень разочарован отношением Головина, который должен был забивать пенальти», — добавил ONVASG.

«Как будто это Головин виноват», — с ироничными смайликами ответил matt_chaleuil.

«Головин сейчас наш лучший игрок, и с ним может случиться нереализованный пенальти», — поддержал российского легионера bapteam.

«Так пенальти не исполняют, Головин. Обидно. Единственным положительным моментом является то, что это освобождает календарь, и, вероятно, взорвет Клемана», — пытался найти позитив gb7904.

«Обидно за Головина. Стоило ему поставить удар, и он отправляет мяч мимо. Ужасно для игрока такого качества», — подвел итог ArxTarpeiaASM.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
7
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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Аяччо – Реймс
 - : -
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 - : -
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11.01 21:00
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