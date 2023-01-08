«Очень разочарован отношением Головина». Что пишут во Франции про промах российского полузащитника с пенальти
Матчбол в облака
L'Equipe в обзоре одного из самых сенсационных матчей 1/32 финала кубкового турнира констатирует, что 17-я команда Лиги 2 произвела фурор на стадионе «Луи II». Хотя самое авторитетное спортивное СМИ Франции признает, что в стартовом составе «Монако» единственным представителем основной обоймы был вице-чемпион мира Дисаси. «Головин отправил матчбол в облака», — описывает промах российского полузащитника в серии пенальти L'Equipe.
Портал Maxifoot включил субботнюю игру монегасков лишь в дайджест главных событий дня наряду с еще более шокирующим вылетом из турнира соседей из «Ниццы» от клуба из третьего дивизиона. «Собираясь идти до конца, «Монако» завершил свой путь на «Родезе». Головин и Магасса смазали два последних удара. Вылет, который наделает много шума в княжестве», — констатирует издание.
В свою очередь сайт Get French Football News начал свой сугубо информационный обзор с очевидного, назвав победу гостей шоком для «Монако». Как отмечено в материале, монегаски были наказаны за то, что не довели до завершения имевшиеся полумоменты при счете 2:1. А промах Головина назван драматичной вспышкой.
Как будто виноват Головин
На сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr и в соцсетях царит уныние. После двух побед в лиге 1 кубковая осечка стала шоком, и некоторые бросаются в крайности.
«Следующий шаг — вылет в Лиге Европы. Мы никогда не добьемся успеха с этой командой, мы все это знаем. Она не работает, она недостаточно постоянна, ей не хватает руководства и у нее нет души», — написал asmfc77.
«Ужасно. Позорно Прискорбно. Мне противно ждать еще один сезон без трофеев, на которые можно надеяться», — поддержал общие настроения JamesyOne.
«У нас по-прежнему будет трофей за самый крупный трансфер, поскольку это единственное, что интересует наше руководство», — с горькой иронией отметил The Brain.
То есть, основной акцент — на глобальных проблемах, а не на персоналиях. По традиции фанаты ругают всех — от главного тренера и менеджмента до руководства клуба.
«Они на это способны. Есть продажи, которые начались с Бадиашиля. К следующему лету все должны исчезнуть: Кайю, Дисаси, Бен Йеддер, Головин, Фофана», — грустит FranckSlvdr.
К игрокам претензий мало. И в целом они банальны, вроде поста болельщика с ником jordirc81, который написал: «Вы клоуны! Головину нужно научиться бить пенальти!».
«Очень разочарован отношением Головина, который должен был забивать пенальти», — добавил ONVASG.
«Как будто это Головин виноват», — с ироничными смайликами ответил matt_chaleuil.
«Головин сейчас наш лучший игрок, и с ним может случиться нереализованный пенальти», — поддержал российского легионера bapteam.
«Так пенальти не исполняют, Головин. Обидно. Единственным положительным моментом является то, что это освобождает календарь, и, вероятно, взорвет Клемана», — пытался найти позитив gb7904.
«Обидно за Головина. Стоило ему поставить удар, и он отправляет мяч мимо. Ужасно для игрока такого качества», — подвел итог ArxTarpeiaASM.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2