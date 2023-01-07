Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона
Ранние стадии кубковых турниров в ведущих европейских лигах — время экспериментальных составов, и «Монако» не стал исключением. Против «Родеза» который находится в зоне вылета во втором дивизионе, Филипп Клеман выпустил на поле резервистов и тех, кто в последнее время испытывал проблемы с игровой практикой. То есть, состав — с Бен Йеддером, Дисаси и Минамино — на фоне соперника выглядел солидно. А игроки основной обоймы, включая Головина и ярко начавшего год юного Бен Сегира, получили возможность отдохнуть перед насыщенной следующей неделей, где запланированы два тура лиги 1.
Те же, кто был на поле, буднично обеспечили перевес в два мяча. Хотя несправедливо называть банальными красивый удар Аклиуша, и тонкий пас Якобса на замкнувшего пустой угол Бен Йеддера. Однако видимая легкость несколько расслабила монегасков, и они позволили гостям размочить счет. Только реакции на это не последовало никакой, хотя «Родез» в последнее время стал выправлять ситуацию в лиге 2, а из кубкового турнира на ранних стадиях эта команда выбила «Сент-Этьен».
С началом второго тайма тревожные звонки у ворот монегасков стали звучать с пугающей частотой. Хозяев спасал Дидиллон, промахи младших по рангу из убойных позиций и даже арбитр, имевший основания наказать «Монако» 11-метровым. Так что гол 33-летнего защитника Абденнура, который в свое время отыграл за команду из княжества три сезона, выглядел чем угодно, но только не случайностью.
А ведь к этому времени у «Монако» на поле был практически идеальный состав за исключением не попавшего в заявку Эмболо. Клеман по истечению часа игры сделал сразу три замены, выпустив на поле Диатта, Фофана и Головина. Потом к ним присоединились Бен Сегир и Кайю Энрике, но утверждать, что фаворит должен был избежать серии пенальти, сложно.
Да, были опасный навес Головина, впечатляющие сольные проходы Диатта и Бен Сегира, а также невероятный промах Фофана на исходе компенсированного времени. Только эти эпизоды в лучшем случае уравновешивали то, что создавал «Родез». Скорее даже дело было ближе к 2:3, чем к 3:2. Так что послематчевые пенальти стали вполне закономерной развязкой, а там не обошлось без драмы.
И, к сожалению, центральной фигурой серии оказался Головин. Он бил пятым, и к тому времени «Монако» имел преимущество благодаря отразившему один 11-метровый Дидиллону. Один удар — и все заканчивается. Однако Александр запустил мяч выше ворот, а когда началась игра нервов, они подвели проигравшего дуэль вратарю 19-летнего Магасса. Юноша оказался антигероем, только запомнится скорее промах куда более опытного Головина. От российского легионера ждали восклицательного знака, а получили эпический промах.
Ну а Кубок — словно заколдован для «Монако». В позапрошлом сезоне до трофея не хватило подвига в финале с «ПСЖ». В прошлом, когда из турнира вылетели все фавориты, монегаски в полуфинале уступили «Нанту». И тоже в серии пенальти. Тогда, кстати, тоже оступились лидеры — Бен Йеддер и Тшуамени. Теперь к компании неудачников присоединился Головин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2