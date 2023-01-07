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Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Монако» — «Родез» — 2:2, пенальти 4:5. Александр Головин.
Фото Global Look Press
Футболисты «Монако».
Фото Global Look Press
Футболисты «Родеза».
Фото AFP
1/3
Монегаски сенсационно вылетели из Кубка Франции.
Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Родез

Ранние стадии кубковых турниров в ведущих европейских лигах — время экспериментальных составов, и «Монако» не стал исключением. Против «Родеза» который находится в зоне вылета во втором дивизионе, Филипп Клеман выпустил на поле резервистов и тех, кто в последнее время испытывал проблемы с игровой практикой. То есть, состав — с Бен Йеддером, Дисаси и Минамино — на фоне соперника выглядел солидно. А игроки основной обоймы, включая Головина и ярко начавшего год юного Бен Сегира, получили возможность отдохнуть перед насыщенной следующей неделей, где запланированы два тура лиги 1.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Бреста&raquo; (1:0). «Головин, возможно, лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Те же, кто был на поле, буднично обеспечили перевес в два мяча. Хотя несправедливо называть банальными красивый удар Аклиуша, и тонкий пас Якобса на замкнувшего пустой угол Бен Йеддера. Однако видимая легкость несколько расслабила монегасков, и они позволили гостям размочить счет. Только реакции на это не последовало никакой, хотя «Родез» в последнее время стал выправлять ситуацию в лиге 2, а из кубкового турнира на ранних стадиях эта команда выбила «Сент-Этьен».

Футболисты «Монако». Фото Global Look Press
Футболисты «Монако».
Фото Global Look Press

С началом второго тайма тревожные звонки у ворот монегасков стали звучать с пугающей частотой. Хозяев спасал Дидиллон, промахи младших по рангу из убойных позиций и даже арбитр, имевший основания наказать «Монако» 11-метровым. Так что гол 33-летнего защитника Абденнура, который в свое время отыграл за команду из княжества три сезона, выглядел чем угодно, но только не случайностью.

А ведь к этому времени у «Монако» на поле был практически идеальный состав за исключением не попавшего в заявку Эмболо. Клеман по истечению часа игры сделал сразу три замены, выпустив на поле Диатта, Фофана и Головина. Потом к ним присоединились Бен Сегир и Кайю Энрике, но утверждать, что фаворит должен был избежать серии пенальти, сложно.

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Да, были опасный навес Головина, впечатляющие сольные проходы Диатта и Бен Сегира, а также невероятный промах Фофана на исходе компенсированного времени. Только эти эпизоды в лучшем случае уравновешивали то, что создавал «Родез». Скорее даже дело было ближе к 2:3, чем к 3:2. Так что послематчевые пенальти стали вполне закономерной развязкой, а там не обошлось без драмы.

Футболисты «Родеза». Фото AFP
Футболисты «Родеза».
Фото AFP

И, к сожалению, центральной фигурой серии оказался Головин. Он бил пятым, и к тому времени «Монако» имел преимущество благодаря отразившему один 11-метровый Дидиллону. Один удар — и все заканчивается. Однако Александр запустил мяч выше ворот, а когда началась игра нервов, они подвели проигравшего дуэль вратарю 19-летнего Магасса. Юноша оказался антигероем, только запомнится скорее промах куда более опытного Головина. От российского легионера ждали восклицательного знака, а получили эпический промах.

Ну а Кубок — словно заколдован для «Монако». В позапрошлом сезоне до трофея не хватило подвига в финале с «ПСЖ». В прошлом, когда из турнира вылетели все фавориты, монегаски в полуфинале уступили «Нанту». И тоже в серии пенальти. Тогда, кстати, тоже оступились лидеры — Бен Йеддер и Тшуамени. Теперь к компании неудачников присоединился Головин.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
4
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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