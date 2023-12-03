Головин был лидером в победном матче «Монако», команде Кузяева не помогло удаление Доннаруммы
На классе
В прошлом туре «ПСЖ» разобрал на молекулы оборону «Монако» (5:2), однако в Гавре у чемпиона возникли колоссальные проблемы. Сперва травму получил покинувший поле на носилках Фабиан Руис, и, пока парижане готовили экстренную замену, угловой в исполнении Кузяева обернулся двумя ударами из убойных позиций. Первый самоотверженно остановил Доннарумма, второй — подстраховавший вратаря на ленточке Хакими.
Но если с этими сложностями гости справились, то зевок обороны после банального заброса к штрафной со своей половины поля обернулся неразрешимыми проблемами. Страховавший защитников Доннарумма, срывая выход один на один, попал не по мячу, а в корпус соперника. Как результат — удаление уже на 10-й минуте и тактическая замена вингера Баркола на дебютировавшего в «ПСЖ» барселонского воспитанника Арнау Тенаса.
Только численным преимуществом еще надо было воспользоваться, а очевидную разницу в классе никто не отменял. Ее идеально проиллюстрировали два эпизода первого тайма. С одной стороны, был немыслимый промах форварда темно-синих Казимира. С другой — удар Мбаппе с линии штрафной. С места, из-под защитника и по такой траектории, что вратарь лишь наблюдал, как мяч влетает в сетку рикошетом от штанги.
Так пятая в последних шести турах нулевая ничья «Гавра» была отменена. А первого с 8 октября поражения избежать не удалось, и главный виновник этого — Тенас. Как он, отставив руку, среагировал на срезку Данилу Перейры в собственные ворота — главная загадка матча. Были и другие сейвы, а Кузяева в числе угрожавших воротам не было.
Большую часть игры располагаясь справа, а в концовке действуя в центре, наш легионер отвечал за продвижение мяча и доставку его к штрафной. С этим все было неплохо, тогда как завершение хромало. Не в первый уже раз, ведь располагающийся в середине таблицы «Гавр» по числу забитых мячей — четвертый с конца. Зато Париж, добивший надежды хозяев контратакой в концовке, — первый по всем пунктам. В Нормандии он выиграл в седьмой раз подряд, оторвавшись от впервые проигравшей в этом сезоне «Ниццы».
Вратарь и штанга на пути Головина
На игру с соперником из нижней части таблицы Ади Хюттер выбрал неожиданный вариант, уместив в непривычной для этого сезона расстановке 4-2-3-1 всю тройку атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша. Для этого пришлось пожертвовать одним из центральных защитников, и данное решение оказалось палкой о двух концах.
Инициативу и владение территорией оно обеспечило, однако в обороне зияли черные дыры. «Монпелье» убегал в такие контратаки, что возникали сомнения в том, присутствует ли на поле одна из лучших команд Франции. Подобные провалы, конечно, случаются, только не в товарном количестве за один тайм. Избежать неприятностей «Монако» смог лишь героическими усилиями Кена и приходившими ему на помощь Марипана и Камара.
Вместе с тем с созиданием у красно-белых был полный порядок, а первая же толковая атака закончилась тем, что отразивший перед собой удар Вандерсона голкипер подарил шанс открывшему счет Минамино. Привычно выделялся и Александр Головин. До перерыва его очередной гол с дальней дистанции отменил вытянувший мяч из-под перекладины бывший одноклубник Леком. А тонкий пас российского легионера в центр штрафной испортил промах Аклиуша, которому следовало пропустить мяч находившемуся в лучшей позиции партнеру.
В перерыве Хюттер что-то поправил в настройках, не отказываясь от базовой схемы. В опорной зоне все наладилось за счет страховки, в том числе с участием Головина. При этом Александру хватало сил как на разрушение, так и на созидание. Очередная атака нашего футболиста с дистанции завершилась попаданием в штангу, после чего мяч едва не заполз в сетку, попав в спину Лекома. И, естественно, при 2:0 все было спокойнее, а так «Монако» не избежал нервотрепки, даже получив с 69-й минуты численное преимущество. Только в добавленное арбитром время ситуацию успокоил слаженный прессинг Головина и Бен Йеддера, завершившийся отбором и голом вышедшего на замену снайпера. Отставание монегасков от второго места сократилось до двух очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|17-11
|23
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
10
|Метц
|13
|4
|4
|5
|15-20
|16
|
11
|Ренн
|13
|3
|6
|4
|19-17
|15
|
12
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|2 : 1
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|3 : 2
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|1 : 0
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|0 : 2
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|3 : 0
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 0
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|1 : 1
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|- : -
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|11
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3