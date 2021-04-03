Мнения французских СМИ и болельщиков о россиянине и выступлении «Монако» против «Метца» (4:0).

Головин и Фабрегас часто были в одной зоне

L'Equipe в своем обзоре не делала акцент на отдельных игроках, отметив, что в первом тайме успех «Монако» не казался очевидным. Ключевым же моментом издание назвало решение арбитра при счете 0:0 назначить пенальти за фол на Йоветиче. Оно вызвало определенные вопросы.

В свою очередь France Football отмечает, что до перерыва монегаски слишком концентрировались на центральной зоне. «Фабрегас, Головин и другие футболисты часто могли находиться в одной зоне. Поэтому было сложно найти Фолланда и Йоветича».

По мнению издания, ВАР должен был отменить 11-метровый, с которого монегаски открыли счет. Хотя опять же все признают, что «Метц» еще до перерыва мог остаться в меньшинстве, когда Фабрегасу едва не сломали ногу, однако арбитр ограничился предупреждением.

Александр Головин в матче с «Метцем»: 64 минуты, 2 удара, 3 ключевые передачи, 4 удачных навеса, 2 отбора, 69% точность передач. — OptaIvan (@OptaIvan) April 3, 2021

Цифры Opta подтверждают, что Головин провел добротный матч. С одной стороны, у него не самая высокая точность передач (69 процентов). С другой, за неполные 64 минуты на поле Александр нанес 2 удара, выполнил 3 ключевых паса, 4 удачных навеса и 2 успешные обводки.

По версии оценивающего игру на основании статистических данных сайта Whoscored, Головин отработал на 7,4 балла. Достойный показатель с учетом игрового времени. Это выше, чем у Фабрегаса, Дисаси, Сидибе, Фофана и Марипана, а также всех вышедших на замену, за исключением Бен Йеддера. У него, как и у Фолланда, максимальная оценка — 7,9.

Типичный Головин

Портал Maxifoot оценил игру Головина на 6 баллов. Такой же рейтинг у четверых футболистов стартового состава «Монако». При этом Фабрегас, несмотря на гол с пенальти, удостоился пятерки, а заработавшему 11-метровый Йоветичу поставили 5,5. Лучшим стал опорный хавбек Матазо, который качественно заменил дисквалифицированного Тшуамени (7,5).

В комментарии к игре Головина отмечено: «Это была типичная игра российского атакующего полузащитника, который если и не обладал привычным влиянием, намотал значительное количество километров. Большой выброс энергии для бывшего игрока ЦСКА».

Издание Monaco Tribune после крупной победы выставило монегаскам сразу шесть семерок. Остальным футболистам стартового состава, включая Головина, дали по шестерке. Что интересно, по французской традиции не получили оценок выходившие на замену — даже сделавший дубль Бен Йеддер.

Комментарий к игре Головина получился следующим: «Очень комфортно чувствовал себя на ограниченном пространстве. Игрок сборной России хорошо взаимодействовал с Фабрегасом и Фолландом. Если его контроль мяча — удовольствие, то Головин не был достаточно резким, как в случае с ударом при передаче Йоветича и при попытке завершить атаку сверху».

Что касается сайта болельщиков asm-supporters.fr, то там российский легионер оказался вне традиционной рубрики les Tops et les Flops. В ней обычно выделяют по два героя и антигероя. Лучшими против «Метца» признаны форварды Фолланд и Бен Йеддер, а максимум критики пришелся на долю двух защитников — Сидибе и Дисаси.