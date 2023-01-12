Париж простил Месси за финал чемпионата мира. Хотя все равно больше любит Мбаппе

Игорь Рабинер побывал на первой игре аргентинца после триумфа на ЧМ-2022.

В Париже фанаты тоже называют себя «вираж». И он прекрасен!

Когда в конце игры при 2:0 судья назначил в ворота «Анже» опасный штрафной, к мячу подошли двое южноамериканских парижан — аргентинец Лео Месси и бразилец Неймар. В это мгновение половина «Парк де Пренс» вдруг начала скандировать: «Месси! Месси!». У меня этот момент даже попал на видео, так что если кто-то подумает, будто преувеличиваю, — есть прямое доказательство обратного.

Пробил — и не забил только усилиями вратаря гостей Поля Бернардони — в итоге Неймар. Это, в отличие от скандирования, меня совсем не удивило, поскольку несколько болельщиков «Пари Сен-Жермен» сказали мне до игры, что они близкие друзья, ну а Неймар здорово помог Месси адаптироваться в команде и в Париже. Более того, единственный россиянин, занимающийся сейчас в академии «ПСЖ», 15-летний 193-сантиметровый центральный защитник Денис Родин, вместе с которым мы смотрели второй тайм, поделился еще одной деталью для посвященных: «Так из-за Месси у Неймара и осталась десятка». Аргентинец, у которого была такая возможность, не захотел отбирать сакральный номер у бразильца, взяв себе необычный 30-й, под которым начинал карьеру...

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А эпизод со скандированием фамилии лучшего игрока ЧМ-2022 окончательно ответил мне на вопрос, которым я задавался до игры: простил ли Париж Месси свои разбитые в катарском финале сердца?

Как не простить? Да и просто обижаться? За что? Это же не Аргентина — Англия 1986-го, и Месси, в отличие от своего собрата по стране, футбольной гениальности и волшебной левой ноге Диего Марадоны, не совершил никакого обмана ради победы. Он просто был самим собой, за что им и восхищаются уже даже не миллионы, а миллиарды. В том числе и во Франции, и в Париже — пусть и сквозь слезы.

Да, 24 дня назад Франция личными усилиями еще одного парижанина — Килиана Мбаппе за пару минут на фоне беспросветного для нее финала поверила в сказку. Но Месси и вратарь Эмилиано Мартинес не позволили ей стать былью. Вот на голкипера за его безудержные и во многом оскорбительные лично для Мбаппе празднования в Париже если не крайне злы, то очень сердиты. Правда, сам Килиан говорил, что ему наплевать.

Но не наплевать болельщикам «ПСЖ». Один из них — 18-летний студент Матис, с которым я разговаривал до игры с «Анже», даже считает, что Месси как капитан должен был защитить Мбаппе и остановить Мартинеса, не позволить ему так издеваться над суперзвездой «Трехцветных» (вообще-то сделавшей в его ворота хет-трик и реализовавшей послематчевый пенальти). А не сделав это, Лео проявил неуважение к партнеру по клубу. Воздав должное за откровенность этого мнения, отнесу его хлесткость к юному и не признающему компромиссов возрасту француза. А также к тому факту, что он ходит на фанатский вираж «ПСЖ» — да-да, он здесь именуется так же, как и у болельщиков «Зенита».

Кстати, прекрасное, слаженное пение целой трибуны самых яростных фанатов «ПСЖ» на протяжении всех 90 минут матча с командой с последнего места лиги 1 стало для меня одним из главных откровений этого вечера. Откровенно говоря, почему-то думал, что в олигархические времена катарских владельцев на трибунах «Парк де Пренс» царит вяловатая тишина и ходят на матчи в основном туристы-иностранцы. Все оказалось совсем не так. И ядро парижской публики — французы, и арена на матче с аутсайдером полна, и с трибун (в отличие, допустим, от домашних матчей сборной Катара) до последних минут никто не уходит, и фанаты здесь очень, очень бодрые.

Игроки их ценят. После рядовых вроде бы для чемпиона и лидера домашних 2:0 у абсолютного аутсайдера все они, включая Месси, отправились к виражу за ворота и праздновали вместе по полной.

Трибуны болельщиков «ПСЖ». Фото Reuters

Мбаппе не оказалось даже в заявке

Я очень хотел попасть на этот матч. Оказавшись в Париже на новогодних каникулах, на несколько дней продлил пребывание во французской столице ради того, чтобы увидеть двух главных героев ЧМ-2022 — Месси и Мбаппе вместе в первом послекатарском матче. Правда, это оказалось куда сложнее, чем я думал. И еще за три с половиной часа до матча не знал, попаду ли на него.

Сначала вообще не откликнулась на запрос об аккредитации пресс-служба «ПСЖ». Не могу судить о причинах, точно не зная их. Возможно, это никакое не отношение к журналисту именно из России, а обыкновенный снобизм одного из богатейших клубов мира. Или уже забитая к моменту моего обращения под завязку ложа прессы «Парк де Пренс», далеко не самого современного и вместительного, хотя и суперисторического (он появился на свет аж в XIX веке — в 1897 году!) стадиона Европы. Но можно же было хоть что-то ответить, а не наглухо промолчать.

Что ж, не пускаете в дверь — полезу в окно, то есть просто куплю билет на тот самый стадион, где в 1960 году сборная СССР выиграла первый и единственный в своей истории крупнейший турнир — Евро. Тут забивал в овертайме победный мяч в финале Виктор Понедельник, и не похоже, что на арене с тех пор что-то принципиальным образом изменилось. Но этот стадионный олдскул для топ-клубов мира уже не вполне привычный. Лично мне, наоборот, греет душу — нет этой всеобщей одинаковости, унификации. У «Парк де Пренс» чувствуется душа.

Но и с приобретением билета туда все оказалось далеко не так просто! Казалось бы, на сайте «ПСЖ» есть удобная функция — все обладатели абонементов, которые знают, что по той или иной причине не попадут на игру, могут отказаться от билетов на конкретный матч, и они пускаются в свободную продажу. Билеты есть почти на каждый сектор — но строго по одному, рядом не сядешь. Разброс в ценах — от 45 евро плюс налог (получается немного за 60) за воротами до почти бесконечности. Мне по соотношению цены и качества понравился билет на нижний ярус центральной трибуны чуть больше 70 евро, что после всех наценок составило 90.

Но, во-первых, из-за ограничений с приемом иностранных карт пришлось прибегнуть к помощи приятеля из Франции и его местной кредитки (рассчитался потом с ним наличными), во-вторых, за день до матча списание денег произошло, а билет никуда не пришел! В день игры выяснилось, что такая история не уникальна. И только примерно за три часа до начала матча, когда я уже сильно засомневался в успехе всего предприятия, очередная попытка принесла долгожданное облегчение. Месси с Мбаппе, как я решил, теперь уже точно снова будут со мной, как в финале ЧМ-2022.

Но я снова поторопился. Потому что если Месси, вернувшийся около недели назад в расположение «ПСЖ» после двухнедельных отмечаний, запланированно на поле вышел, то Мбаппе, к удивлению даже всезнающих местных, не оказалось даже в заявке. Подобного не предполагал никто из пяти моих предматчевых собеседников.

Напротив, они предвкушали красочный перформанс. Али, работник посольства Кении во Франции, живущий в Париже уже десять лет («Если бы у меня были деньги, я бы купил «ПСЖ»!» — ни много ни мало заявил он), выражался образно: «Когда они сегодня выйдут на поле, это... все равно что наблюдать за тем, как твоя любимая жена наносит макияж!». Тут, однако, надо заметить, что любимая жена стояла рядом с ним и не без удовольствия прислушивалась к разговору. Участвовать в нем сама, правда, не захотела, сказав, что ничего не понимает в футболе, но такая реприза вряд ли осталась без ее внимания. Надеюсь, Али после нее перепадет больше ласки. Пятерка за находчивость!

Ему же принадлежит и парадоксальная фраза «Аргентина выиграла трофей, а Франция — финал». И вот тут, вспоминая, как проходила его большая часть, я скажу: «Али, ты не прав!»

К слову, не правы те, кто по старым клише убежден, будто французы не любят и не хотят говорить по-английски. Французским, увы, не владею, а потому на подходах к «Парк де Пренс» говорил с болельщиками на том единственном иностранном языке, который знаю, — и откликались почти все. Пара человек говорить не захотели, но не более того. И от английского никто не бежал. Потом мне объяснили, что в сегодняшнем Париже он для местной молодежи, напротив, стал нормой.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Мбаппе в Париже любят явно больше Месси

Еще один необычный образ употребил 25-летний работник финансовой сферы Антуан:

— От соперничества Мбаппе и Месси в финале ЧМ я получил удовольствие. Это была как драка родных братьев, людей одной крови. Да, мое сердце как француза было разбито. Но, если забыть первый час игры, все, что было дальше, — это что-то такое сумасшедшее, чего я в футболе никогда не видел. И безумно гордился Мбаппе — главным лицом нашего клуба...

Тут прозвучало важное. Приход перед прошлым сезоном в «ПСЖ» Месси никак не поменял приоритеты здешних болельщиков. Для них фигура команды номер один, что бы ни произошло, — Мбаппе. А дальше уже — либо Неймар, либо Месси. К Лео именно как к «парижанину» пока все еще присматриваются, хотя относятся уже с гораздо большим доверием, чем в прошлом, куда менее удачном для него сезоне.

Тот же упомянутый выше молодой финансист Антуан, на мой вопрос, воспринимает ли он уже Лео как преданного «ПСЖ» игрока, ответил отрицательно:

— Да, Месси играет за «ПСЖ», но у нас есть Мбаппе или Кимпембе, от которых пахнет Парижем. Не думаю, что Лионель уже такой. Он из «Барселоны» и навсегда останется ее человеком. Может, другие скажут, что я не прав, но мне не кажется, что болельщики «ПСЖ» в большинстве своем считают его своим парнем. Но его переходом к нам я доволен. Надеюсь, Месси поможет нам наконец-то выиграть Лигу чемпионов. В то же время не думаю, что он будет играть в этом такую же лидерскую роль, как в Аргентине на ЧМ. Сборная строилась вокруг него, а в клубе он будет помогать лидеру — Мбаппе, и если они будут вместе, то возьмут трофей!

Того же мнения, только еще и с колоритом фанатских оценок, придерживается 18-летний студент Матис:

— Для нас, фанатов с виража, в тройке суперзвезд «ПСЖ» на первом месте однозначно идет Мбаппе, на втором — Неймар, на третьем — Месси. Лео — слишком... особенный. Не особо дружелюбный. Никогда не дает интервью, не танцует после голов, как Неймар. Он не стремится к теплым отношениям с активными болельщиками. А вот у Мбаппе они есть.

35-летний HR-менеджер Родрик, которого отец брал на «Парк де Пренс» еще в четыре годика, в отличие от предыдущих ораторов, считает, что Месси настоящим игроком «ПСЖ» уже стал. Истинный французский плюрализм мнений.

Лионель Месси. Фото Reuters

— Думаю, благодаря другу Неймару он хорошо интегрировался в команду. И это не только мое мнение — мы обсуждали эту тему с друзьями, и у меня сложилось впечатление, что большинство болельщиков «ПСЖ» уже считают Месси членом нашей семьи. А то, что у него не шло в прошлом сезоне, в отличие от нынешнего... Считаю, многие недооценивают лигу 1, уровень интенсивности в ней. Год ему потребовался для адаптации к новому футболу, и сейчас он в полном порядке.

Кстати, тот же Родрик считает, что если с Неймаром у Месси никакой внутрикомандной конкуренции нет, то с Мбаппе она присутствует у обоих южноамериканцев. При этом добавляет, что все трое — исключительные профессионалы, и эти отношения не отражаются на их игре и взаимодействиях.

Студент Матис развивает тему:

— У Мбаппе и Месси так себе отношения. Килиан дружит с Хакими, Лео — с Неймаром. Сложились два твердых дуэта друзей. А то, что произошло на чемпионате мира, мне кажется, не очень хорошо для коллектива в «ПСЖ» и дальнейших отношений Мбаппе и Месси. Хотя лично за аргентинца я рад, в отличие от Килиана, Франции и себя лично. Тем более что Месси еще и окончательно доказал, что он лучше Роналду. Криштиану, уехав в «Аль-Наср», уже закончился. Лео осталось не много. А потом наступит время нового главного противостояния — Мбаппе — Холланн.

Последнюю фразу я слышал не только от Матиса, но и от других собеседников, убежденных, что у Мбаппе есть все, чтобы стать лучшим футболистом всех времен. Вопрос, произойдет ли это в «ПСЖ» или уже, допустим, в мадридском «Реале». Но и тут парижские болельщики настроены скорее оптимистично.

Матис:

— Мбаппе будет лучшим в истории, но для этого он должен выиграть Лигу чемпионов. В 19 он взял чемпионат мира, в 23 стал на самом деле лучшим игроком этого ЧМ — убежден, что он сыграл лучше Месси. Но теперь надо выигрывать главный еврокубок. Да, Килиан может уйти в «Реал». Но он очень хочет выиграть Лигу чемпионов именно в «ПСЖ». Его сердце здесь, он тут родился.

Антуан:

— Думаю, пока Мбаппе не выиграет Лигу чемпионов, останется в родном Париже. Даже уверен в этом на сто процентов. Другое дело, способен ли на эту победу наш «ПСЖ». Каждый год кажется, что вот-вот. Только команде для этого нужно больше характера. (Еще один болельщик — 30-летний инженер-компьютерщик Николя, владевший английским похуже других моих собеседников, сказал: «Защита у нас для этого слабая»).

Али:

— Мы не позволим Мбаппе уехать из «ПСЖ» еще лет десять, ха-ха! А за это время, как знать, может, он и уровня Пеле достигнет!

Родрик:

— Как же и я, и мы все гордились Мбаппе, когда он перевернул ход финала ЧМ! Почти 80 минут наша команда играла очень плохо. А потом он взял и в одиночку все перевернул. Это самая яркая демонстрация масштаба его возможностей. Этот парень будет лучшим в мире! Достигнет ли уровня Пеле? У-у-у! Было бы легче, если бы он выиграл этот чемпионат мира, и у него стало бы два титула — у бразильца их, как известно, было три. Но Пеле никогда не играл в Европе, а следовательно, никогда не получал «Золотого мяча», который в его годы вручался только игрокам, выступавшим в Старом Свете. Так что у Мбаппе, который уже догнал Пеле по статистике игр и голов на чемпионатах мира, есть гандикап и тут...

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Минута аплодисментов Пеле

Имя умершего перед Новым годом Пеле сейчас и в Париже у всего футбольного мира на устах. Перед началом матча «ПСЖ» — «Анже» диктор объявил минуту молчания по величайшему футболисту всех времен и народов. Хотя нет — он попросил «минуту аплодисментов для Пеле». Так столица Франции попрощалась с Королем футбола.

И началась игра, в которой не было Мбаппе. Тут же пошел обычный для болельщиков любых поколений, стран и возрастов слух, будто лидер подрался с кем-то из партнеров на тренировке. Но это очень вряд ли — скорее всего, все дело действительно в недавнем путешествии Килиана и его марокканского друга Хакими в Нью-Йорк, где их видели и на Таймс-Сквер, и на матче НБА.

Да, Мбаппе, ко всеобщему удивлению, вернулся в расположение «ПСЖ» через три дня после финала в Катаре и тут же забил победный мяч «Страсбуру» на шестой добавленной минуте. Но потом утомление после чемпионата мира все же сказалось, и настала очередь француза отдыхать. К моменту игры с «Анже» они с Хакими уже вернулись и теоретически могли бы сыграть, но на фоне реакклиматизации главный тренер Кристоф Галтье не счел нужным рисковать в домашнем матче с аутсайдером. К моему личному разочарованию, но это как раз тот случай, когда мои ожидания — это мои проблемы.

Место Мбаппе в составе занял 20-летний мощный форвард с французским и камерунским гражданствами Юго Экитике, взятый «ПСЖ» летом из «Реймса». Неймар по базовой (и, конечно, крайне условной) расстановке сместился налево, Месси — направо, а Экитике занял место в центре атаки. И, едва успела игра начаться, как на пятой минуте он и забил, здорово сыграв в районе линии вратарской на опережение после прострела крайнего защитника Мукьеле. А кто затеял хитрым разворотом и пасом в край всю эту атаку? Вы, конечно, уже догадались.

Лионель Месси и Неймар. Фото AFP

Месси вообще оказался точно в таком же порядке, как и на чемпионате мира. Как будто пару недель гулянок на нем вообще не сказались! Вот уж точно — мастерство не пропьешь. Не уверен, правда, что Лео так уж «зажигал» — все-таки поди не Марадона. Но когда в такой раж вошла вся Аргентина, вряд ли ее капитан мог остаться совсем уж в стороне.

Однако, вернувшись в Париж, он оказался столь же легок и изящен, как и в Катаре. Наотдавал столько классных, но, увы, не использованных партнерами передач, как Дед Мороз — подарков перед Новым годом. А во втором тайме станет все чаще брать игру на себя. Забив, уже при 2:0, создаст вообще упоительный эпизод, обыграв троих в штрафной, но вместо удара (позиция вполне позволяла) великодушно отдав мяч Бернату. Тот, однако, решит вернуть — и защитник «Анже» обратную передачу прервет.

Гол Месси забил после самого — и единственного, пожалуй, тревожного для «ПСЖ» отрезка в матче, когда «Анже» после перерыва вдруг небеспочвенно решил, что умеет играть в футбол. Последнее место в лиге 1, набравшее лишь очко в пяти предыдущих турах, а на «Парк де Пренс» до перерыва почти не переходившее середину поля, вдруг принялось активно атаковать и в паре эпизодов чуть не сравняло счет.

Но потом, не забив, «Анже» снова отошел назад, и тут «ПСЖ» низом разыграл красивую многоходовку короткими передачами, которую прямо передо мной Месси и завершил точным ударом с близкого расстояния. Когда лайнсмен поднял флажок, я был почти уверен, что это ошибка, поскольку смотрел на развитие эпизода с удобной точки. Это и случилось. Приятно сначала увидеть своими глазами в Дохе дубль Лионеля в победном финале чемпионата мира, а потом в Париже — первый его мяч за клуб после турнира. Затем из-за офсайда, теперь уже не мнимого, отменили еще и красивый гол после удара Неймара с разворота.

Когда во время второго тайма — такое происходило несколько раз — народ на трибунах начинал скандировать: «Месси!» — кто-то из ряда прямо за нами изо всех сил выкрикнул: «Мбаппе!». Тут в разговор с этим человеком решил вступить уже упоминавшийся выше 15-летний игрок академии «ПСЖ» Денис Родин, вместе с которым мы смотрели второй тайм.

— Мбаппе не играет! — сказал, обернувшись, юноша поклоннику Килиана на отличном французском. Тот не сдавался:

— Мбаппе лучше Месси!

Но Денис твердо решил оставить в диалоге последнее слово за собой:

— Месси выиграл чемпионат мира!

На это у его французского собеседника контраргументов уже не нашлось. Этот 18-летний Матис сказал бы то, что я слышал от него минут за 40 до игры: мол, Аргентине и Месси за каждое дуновение ветерка на чемпионате судьи ставили пенальти. Оппонент, с которым спорил интеллигентный, но уверенный в себе парнишка в кепке а-ля Лев Яшин, не оказался столь же разговорчивым. А сам Денис после гола Месси уже совершенно по-болельщицки скачет и размахивает шарфом «ПСЖ».

Он занимается в клубной академии уже четвертый сезон. Приехав с родителями в столицу Франции, осмелился подать в установленном порядке заявку, его пригласили на просмотровый матч — и приняли!

Со своими 193 сантиметрами роста в свои 15 он играет против 16-17-летних. И мечтает о профессиональной карьере — помимо «ПСЖ», клубом своей мечты называет «Атлетико», за который начал уже давно переживать благодаря Антуану Гризманну и традиционной боевитости, неуступчивости команды Диего Симеоне. Сам Родин как центральный защитник ценит эти качества. Он вообще рассуждает о футболе очень по-взрослому. Может, когда-нибудь из него получится тренер?

Живет он по отношению к «Парк де Пренс» на другом конце Парижа, а потому на матчах первой команды бывает очень редко — сейчас это был всего третий раз. На тренировки сознательно ходит по часу в один конец пешком. На игру «ПСЖ» — «Анже» он как раз после тренировки едва успел — отвезла мама на машине, да попали в пробку. На трибуну Денис попал за считаные минуты до стартового свистка.

Как и я. Увлекся, так сказать, осмотром достопримечательностей — купив, например, за 30 евро футболку с ликом Месси. И обнаружив, что официальная игровая майка Мбаппе в одном из передвижных киосков на территории стадиона стоит 165 евро.

— А Месси сколько? — спрашиваю продавца. Он разводит руками:

— Ее нет. Может, только на территории стадиона найдете.

Вот такой на Лео ажиотаж даже в Париже. И Месси новыми голами и передачами продолжает его нагнетать.