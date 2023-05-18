Во Франции футболисты отказываются от радужных маек и антигомофобных акций. К ним уже применяют санкции

Высказался даже министр спорта.

Акция против гомофобии спровоцировала серьезный скандал во французском футболе. В матчах 35-го тура футболисты лиги 1 и лиги 2 вышли на поле в специальных футболках в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Но не все игроки были готовы участвовать в подобном. 14 мая издание La Depeche сообщило, что пять футболистов «Тулузы» не согласились выходить на поле: марокканец Закария Абухляль, босниец Саид Хамулич, а также французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Коста (последний уже опроверг эту информацию).

Незадолго до этого защитника «Генгама» из лиги 2 Донасьена Гомиса не включили в заявку на матч с «Сошо» — также из-за нежелания поддерживать антигомофобное движение. На аналогичные меры пошли и в «Тулузе» — четырех отказавшихся футболистов не включили в заявку на игру с «Нантом».

«Хотим напомнить, что нашей команде представлены 18 национальностей с пяти континентов. Открытость миру является неотъемлемой частью ДНК клуба. Наши игроки выбираются на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований», — говорится в заявлении клуба.

В составе «Нанта» на игру отказался ехать египетский нападающий Мостафа Мохамед — он уведомил клуб о своем решении за полчаса до отправки на стадион. Футболист заявил, что уважает «любое разнообразие и убеждения», в том числе и свои. А также добавил: учитывая его корни, культуру и веру, участие в матче он определил для себя как невозможное. По информации Ouest-France, клуб оштрафует Мохамеда, а деньги переведет в специальный фонд, борющийся с дискриминацией.

Что касается Абухляля из «Тулузы», то он так объяснил свой отказ выходить на поле: «Я принял решение не участвовать в сегодняшнем матче. С огромным уважением отношусь к каждому человеку и не осуждаю его взгляды, пол, религию и прошлое — это мой принцип. Я высоко ценю уважение, но это относится и к моим принципам. Не думаю, что подхожу для этой акции и надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это все, о чем я прошу».

Мостафа Мохамед. Фото AFP

История Абухляля вскоре получила продолжение — 15 мая Закарию отстранили от работы с командой до окончания внутреннего расследования обвинений в оскорблении заместителя мэра города. Ранее RMC Sport сообщал, что во время празднования победы в Кубке Франции 30 апреля заммэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила футболистов вести себя потише в городской ратуше, на что Абухляль ответил: «В моей стране женщины не говорят так с мужчинами». Также RMC сообщил, что Аррибаже напомнила игроку, где он находится, а тот позже настойчиво требовал у нее извинений.

История с акцией против гомофобии вновь расколола французское общество. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заняла привычную позицию, поддержав клубы, применившие в отношении отказавшихся футболистов санкции: «На клубах лежит ответственность по принятию мер, поддерживая диалог с игроками. Когда во Франции организуется такая акция, участвовать должен каждый. Я считаю это необходимым. Мы находимся в стране, всегда выступающей за уважение и права человека».

А вот по мнению тренера «Бреста» Эрика Руа, право на мнение должно быть у каждого: «Происходящее сейчас — катастрофа. Мы видим, как у футболистов возникают проблемы. У каждого должно быть право на свое мнение. У меня с этим вопросом проблем нет, но они могут быть у некоторых игроков. Такое ведь происходит не впервые».

Тренер «Ренна» Бруно Женезьо предлагает сосредоточиться на футболе: «Я против всех форм дискриминации, ей нет места как в жизни, так и в футболе. Но считаю также, что мы здесь для того, чтобы играть. И я не уверен, что проводить день против гомофобии необходимо. Каждый волен думать и делать то, что хочет. Не стоит посвящать этому так много времени, может быть много других причин надевать различные футболки хоть каждую неделю».

История с отказом от участия в акциях в поддержку ЛГБТ — не новость для французского футбола. Например, ранее все то же самое проходил полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей. Скорее всего, теперь тема вновь уляжется — но только до этой же акции в следующем году.