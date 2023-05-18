Во Франции футболисты отказываются от радужных маек и антигомофобных акций. К ним уже применяют санкции
Акция против гомофобии спровоцировала серьезный скандал во французском футболе. В матчах 35-го тура футболисты лиги 1 и лиги 2 вышли на поле в специальных футболках в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Но не все игроки были готовы участвовать в подобном. 14 мая издание La Depeche сообщило, что пять футболистов «Тулузы» не согласились выходить на поле: марокканец Закария Абухляль, босниец Саид Хамулич, а также французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Коста (последний уже опроверг эту информацию).
Незадолго до этого защитника «Генгама» из лиги 2 Донасьена Гомиса не включили в заявку на матч с «Сошо» — также из-за нежелания поддерживать антигомофобное движение. На аналогичные меры пошли и в «Тулузе» — четырех отказавшихся футболистов не включили в заявку на игру с «Нантом».
«Хотим напомнить, что нашей команде представлены 18 национальностей с пяти континентов. Открытость миру является неотъемлемой частью ДНК клуба. Наши игроки выбираются на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований», — говорится в заявлении клуба.
В составе «Нанта» на игру отказался ехать египетский нападающий Мостафа Мохамед — он уведомил клуб о своем решении за полчаса до отправки на стадион. Футболист заявил, что уважает «любое разнообразие и убеждения», в том числе и свои. А также добавил: учитывая его корни, культуру и веру, участие в матче он определил для себя как невозможное. По информации Ouest-France, клуб оштрафует Мохамеда, а деньги переведет в специальный фонд, борющийся с дискриминацией.
Что касается Абухляля из «Тулузы», то он так объяснил свой отказ выходить на поле: «Я принял решение не участвовать в сегодняшнем матче. С огромным уважением отношусь к каждому человеку и не осуждаю его взгляды, пол, религию и прошлое — это мой принцип. Я высоко ценю уважение, но это относится и к моим принципам. Не думаю, что подхожу для этой акции и надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это все, о чем я прошу».
История Абухляля вскоре получила продолжение — 15 мая Закарию отстранили от работы с командой до окончания внутреннего расследования обвинений в оскорблении заместителя мэра города. Ранее RMC Sport сообщал, что во время празднования победы в Кубке Франции 30 апреля заммэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила футболистов вести себя потише в городской ратуше, на что Абухляль ответил: «В моей стране женщины не говорят так с мужчинами». Также RMC сообщил, что Аррибаже напомнила игроку, где он находится, а тот позже настойчиво требовал у нее извинений.
История с акцией против гомофобии вновь расколола французское общество. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заняла привычную позицию, поддержав клубы, применившие в отношении отказавшихся футболистов санкции: «На клубах лежит ответственность по принятию мер, поддерживая диалог с игроками. Когда во Франции организуется такая акция, участвовать должен каждый. Я считаю это необходимым. Мы находимся в стране, всегда выступающей за уважение и права человека».
А вот по мнению тренера «Бреста» Эрика Руа, право на мнение должно быть у каждого: «Происходящее сейчас — катастрофа. Мы видим, как у футболистов возникают проблемы. У каждого должно быть право на свое мнение. У меня с этим вопросом проблем нет, но они могут быть у некоторых игроков. Такое ведь происходит не впервые».
Тренер «Ренна» Бруно Женезьо предлагает сосредоточиться на футболе: «Я против всех форм дискриминации, ей нет места как в жизни, так и в футболе. Но считаю также, что мы здесь для того, чтобы играть. И я не уверен, что проводить день против гомофобии необходимо. Каждый волен думать и делать то, что хочет. Не стоит посвящать этому так много времени, может быть много других причин надевать различные футболки хоть каждую неделю».
История с отказом от участия в акциях в поддержку ЛГБТ — не новость для французского футбола. Например, ранее все то же самое проходил полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей. Скорее всего, теперь тема вновь уляжется — но только до этой же акции в следующем году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|35
|19
|8
|8
|68-51
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|25
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2