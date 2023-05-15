Министр спорта Франции прокомментировала отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировал на отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Я глубоко сожалею, что не все игроки французского чемпионата согласились участвовать в этом послании о недискриминации. Во Франции всегда поощрялось уважение к другим, к правам человека. Клубы должны вести диалог с игроками и применять санкции», — цитирует РИА «Новости» Удеа-Кастера Le Parisien.

Вчера, 14 мая, четыре игрока «Тулузы» отказались выходить на матч 35-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за акции в поддержку секс-меньшинств.

На поле отказались выходить марокканский нападающий Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский хавбек Фарес Шаиби, защитник из Кабо-Верде Логан Кошта и нидерландский нападающий боснийского происхождения Саид Хамулич. Сообщается, что футболисты заранее оповестили руководство клуба, что не будут поддерживать эту акцию по личным убеждениям.