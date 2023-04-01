Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

«Уважаю выбор каждого». Еще один российский игрок отказался от радужного свитера

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
Поступок Андрея Кузьменко вызвал большой резонанс.

Пример Ивана Проворова, отказавшего надевать на раскатке «радужный» свитер, показал и доказал многим игрокам НХЛ, что они далеко не безропотные рабы, которые обязаны отрабатывать североамериканскую повестку. И во многом именно благодаря ему количество «отказников» с каждым днем только растет не только среди российских хоккеистов.

Например, наперекор агрессивно настроенному угнетенному меньшинству выступили Эрик и Марк Стаалы, проигнорировавшие разминку в Pride Night из-за тех же религиозных убеждений. Не предал веру набожный христианин и голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, которого сразу же начали уничтожать в соцсетях члены сообщества «добра, мира и любви». Отказались от массового переодевания в «Рейнджерс», «Миннесоте» и «Айлендерс». Но, кажется, дальше всех пошел «Чикаго», который в полном составе не стал облачаться в радужную символику во время «Ночи гордости», сославшись на наличие «нескольких игроков русского происхождения в составе и закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. И есть ощущения, что в «Блэкхоукс» намеренно создали видимую причину, чтобы скрыть реальное число.

Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Пришлось высказаться и НХЛ, которая в собственном заявлении только развела руками после плача со стороны меньшинств и им сочувствующих:

«Хоккей для каждого» — это инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.

Клубы решают, что отмечать, когда и как — с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поддерживать их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам".

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

Вот и главное открытие этого сезона Андрей Кузьменко проигнорировал радужную ночь и не вышел на раскатку перед домашним матчем с «Калгари», который в полном составе посетила местная команда «The Cutting Edges», полностью составленная из игроков нетрадиционной ориентации. Как сообщил главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет, решение лучший снайпер «Кэнакс» принял после консультаций с семьей. А вот двое других российских нападающих «Касаток» Василий Подколзин и Виталий Кравцов избежали неприятной ситуации, оказавшись вне заявки на игру с «Флэймз» по игровым причинам.

Нетрудно догадаться, что сразу после поражения «Ванкувера» отказ форварда прогнуться перед чуждыми взглядами стал одной из главных тем дня у североамериканских журналистов, а болельщики в соцсетях разделились на два лагеря. Разумеется, пришлось выступить по окончанию встречи и самому Кузьменко. Правда, на вопрос о семейном решении он отвечать отказался:

Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Я уважаю всех и выбор каждого. И надеюсь, что каждый сможет уважать мой выбор», — сказал нападающий корреспондентам.

Вряд ли отказ Андрея будут обсасывать со всех сторон, учитывая, как часто стали появляться подобные случаи с участием игроков в НХЛ. Однако положительных эмоций сегодняшний день ему точно не добавит. Особенно после того, как некоммерческая организация Pacific Autism, занимающаяся помощью людям с аутизмом, отказалась участвовать в завтрашнем благотворительном мероприятии одного из дружественных фондов из-за приглашения на него Кузьменко.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
3
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин или Бобровский: кто затащит свою команду в плей-офф?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Баффало – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
1.04 03:00
Виннипег – Детройт
 6 : 2
1.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 5 ОТ
1.04 05:30
Аризона – Даллас
 2 : 5
1.04 20:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
1.04 22:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости