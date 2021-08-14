«Только Головин находит полосы для обгона». Что пишут о российском полузащитнике во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Лорьяна» (0:1).

Ковач не хочет рисковать

Ирония судьбы. 6 января в Лорьяне Александр Головин впервые появился на поле после четырехмесячного лечения и спустя считаные секунды первым же касанием отправил мяч в ворота. Семь месяцев спустя на этом же стадионе российский полузащитник снова вышел на замену и получил повреждение, которое вызывает тревогу в преддверии сражения с «Шахтером» за место в групповом раунде Лиги чемпионов.

l'Equipe, выставив семерку автору победного гола Моффи, который в трех играх с «Монако» отправил мяч в сетку четыре раза, в своем отчете об игре отмечает, что с выходом Головина, Бен Йеддера и Кайю Энрике «Лорьян» почти не видел чужую половину поля. А российскому футболисту посвящена отдельная новость с комментарием Нико Ковача.

«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что мы больше не могли ничего изменить. Посмотрим. Он важный игрок для нас. Если это просто удар, он будет доступен. Если это больше чем удар, мы не будем рисковать», — ответил главный тренер «Монако» на вопрос о перспективах участия Головина в ближайших матчах.

Естественно, никаких оценок нашему легионеру не выставляли, так как французские СМИ в отношении вышедших на замену футболистов делают это только в исключительных случаях. Портал Maxifoot не изменил традиции, а максимальные 5,5 балла в составе «Монако» заработали защитники Сидибе и Павлович. Худшими с тройками стали Желсон Мартинш и виновник рокового 11-метрового Якобс.

В обзоре игры издание отметило подачу Головина на едва не сравнявшего счет Павловича и сделало акцент на минимуме остроты в игре монегасков после данного эпизода. «За исключением выстрела Головина, который пришелся рядом со штангой, атаки «Монако» оставались малоугрожающими», — констатирует Maxifoot.

Не хрупкий игрок

Cайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops вместо двух героев отметил только вернувшегося из аренды в бельгийском клубе «Серкль» Павловича, а игру Якобса и Фолланда оценил как провал.

В комментариях многие болельщики говорят о том, что «Монако» не умеет играть против низкого блока в обороне соперника, а также возмущаются ужасным состоянием поля в Лорьяне. Некоторые критикуют главного тренера. «Ковач проваливается, во второй раз ставит «слабую» команду в начале, а затем бежит за счетом!» — написал STAVANGERS по поводу решения хорвата оставить в запасе группу лидеров, включая Головина.

Сразу после объявления состава и по ходу первого тайма многие поклонники монегасков выражали надежду, что сильная скамейка поможет добиться результата, однако мнения встречались полярные.

«Бен Йеддер и Головин на скамейке запасных, это нехорошо», — написал ouaislenny.

«Бен Йеддер, Головин, Фофана — это хорошая скамейка для «Монако», мы не можем проиграть «Лорьяну», — не соглашался Ndure65.

«Теперь у «Монако» есть все. Бен Йеддер, Головин и Кайю Энрике будут играть!» — обрадовался проведенной Ковачем тройной замене fred_nagai.

«Только Головин находит полосы для обгона в «Монако». Фабрегас тормозит, а Диатта терпит крушение», — нашел оригинальный образ для характеристики вышедших на замену футболистов CarlosXArguello.

«Головин две игры лиги 1 после замен ничего не приносит, а в квалификации ЛЧ играет очень хорошо», — отметил уже после финального свистка AV Asmfc.

«Монако», который не ставит Фабрегаса или Головина, не стоит рассчитывать на результат", — констатировал в свою очередь AhmTheo.

«Может быть, лучше бы начали с Головиным. Однако я понимаю, что отборочные матчи Лиги чемпионов не за горами», — высказал мнение chick_edmond.

Были комментарии о повреждении российского полузащитника.

«Мы должны перестать считать, что Головин — хрупкий игрок. У любого футболиста случается серьезная травма (четыре месяца для него), но с тех пор и даже раньше у него никогда ничего не было в «Монако», — отметил MichelA87944036.