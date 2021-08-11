«Царя не смутил приезд Месси в Париж. У него есть огонь в игре». Что пишут о Головине во Франции
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Естественно, тема номер один во французском футболе — переход в «ПСЖ» Лионеля Месси. Что до выхода «Монако» в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, то после победы в первом матче в Праге (2:0) его восприняли как должное и без лишних восторгов. FootMercato так и начал свой материал: «Монако» выполнил свою работу".
L'Equipe, опубликовав скромный по объему обзор игры, лишь описал гол Головина и его удар внутренней стороной стопы. Особо же отмечен Фолланд, который помог Желсону Мартиншу открыть счет, а также отдал предголевой пас в атаке, завершившейся точным ударом российского легионера монегасков. А самую высокую оценку от издания получил наработавший на восьмерку Тшуамени.
Портал Maxifoot в посвященной игре на стадионе «Луи II» статье отмечает великолепный удар Головина в концовке первого тайма и тот факт, что гол нашего легионера успокоил «Монако». Именно Александр назван лучшим игроком матча с оценкой в семь баллов. Столько же получил Тшуамени, а вся критика досталась удостоившемуся четверки голкиперу Нюбелю.
«Очень хороший матч для атакующего полузащитника. Он заслужил гол в конце первого тайма превосходным спиральным выстрелом, который Ницэ остановил ценой большого спасения. До этого россиянин уже создал два голевых момента Фолланду, а затем Бен Йеддеру, но они не были реализованы. Наконец, во втором тайме гол, забитый бывшим футболистом ЦСКА, окончательно обеспечил монегаскам выход в квалификацию», — говорится в комментарии Maxifoot.
Monaco Tribune, не пожалев несчастного Нюбеля и влепив ему тройку, расщедрился сразу на три семерки. Их получили Головин, Тшуамени и Бен Йеддер. «Помимо попыток ослабить защиту игрок сборной России сделал великолепный пас на Фолланда, который проиграл свой поединок. На его счету также великолепный удар крученым мячом, который попал в цель, но был парирован. И конечно же, это второй гол с идеальным ударом после передачи Бен Йеддера», — отмечает издание.
Автор очень хорошей партии, он был везде
Cайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops обычно отмечает двух героев и двух провалившихся игроков. В этот раз в неудачники попал только Нюбель, тогда как герои — Желсон Мартинш и Головин.
«Автор очень хорошей партии. Россиянин во время этой встречи был везде — как в игре, так и на стандартных положениях. Он автор великолепного гола, его присутствие повлияло на игру «Монако», — резюмирует портал.
«Головин на высоте, все ходы правильные, — отметил Vadorasm.
«Голо дает нам хорошую игру. Надеюсь, он не пострадал. Он нам понадобится против Донецка», — выразил надежду на отсутствие травмы у российского футболиста BobKelso.
«Головин — один из лучших игроков лиги», — написал benoni24.
«Головин наконец дошел до своего истинного уровня. У него есть огонь в игре», — восхитился Александром Charles44385946.
«Мастер-класс «Монако»!» — отметил голевую атаку с завершением Головина Madriiidistaaa.
«Голо, который делает», — кратко дополнил предыдущий отзыв Youno_im_Right.
«Александр Головин — замечательный связующий между серединой поля и атакой «Монако», — пишет Freezorex.
«Головин все-таки Царь», — констатировал Alex2Monaco.
«Царя не смутил приезд Месси в Париж», — остроумно среагировал на тему дня Raphaelitoooooo.
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