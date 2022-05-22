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Сегодня, 18:55

«Как суп без соли». Что пишут во Франции про игру Головина

«Монако» не смог победить «Ланс» и упустил прямую путевку в Лигу чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Радость футболистов «Ланса» после гола в ворота «Монако».
Фото AFP
Джонатан Клаусс (справа) и Бенуа Бадиашиль.
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Ланса» (2:2).
Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Монако
Голы
Франковски, 30 (1:0), Бадиашиле, 34 (1:1), Бен-Йеддер, 62 (1:2), Ганаго, 90+6 (2:2)
Ланс
Фариньес Дансо Медина Гради (Каюзак, 89) Фофана Клаусс Да Кошта (Ганаго, 81) Дукуре Сотока (Мачадо, 69) Калимуэндо (Жан, 81) Франковски (Саид, 69)
Монако
Нюбель Вандерсон (Якобс, 72) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике (Марипан, 88) Агилар Тшуамени Головин (Боаду, 58) Фофана Бен-Йеддер (Матазо, 88) Фолланд
Предупреждения
Дансо 32’, Гради 84’  -  Фолланд 84’, Тшуамени 86’, Кайю Энрике 88’
Судьи
Бастьен (Франция)

Жестокий сценарий

L'Equipe включил игру «Монако» в Лансе в обзор событий вокруг борьбы за путевки в Лигу чемпионов, отметив в начале своего материала, что саспенс сохранялся до конца, а судьба монегасков названа жестокой.

«За минуту до конца игры с участием «Монако» подопечные Сампаоли были третьими, но гол Ганаго дал «Марселю» прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Портал Maxifoot выпустил обзор игры с красноречивым заголовком «Жестокий сценарий для «Монако». Далее в тексте идет краткий обзор ключевых событий, где хорошо разобран гол монегасков после углового в исполнении Александра Головина. Игроки «Ланса» негодовали, считая, что отравивший мяч в сетку Бадиашиль нарушил правила, однако на самом деле имело место столкновение двух футболистов хозяев.

Джонатан Клаусс (справа) и Бенуа Бадиашиль. Фото AFP
Джонатан Клаусс (справа) и Бенуа Бадиашиль.
Фото AFP

В плане зрелищности игра, по мнению издания, получилась фактически еврокубковой, а самые высокие оценки в составе «Монако» получили наигравший на 7,5 балла Бадиашиль и удостоившийся семерки Нюбель. Вместе с тем хватает и низко оцененных игроков. Тройку получил допустивший роковую ошибку Фофана, три с половиной балла — Кайю Энрике, а Вандерсон, Агилар и Головин удостоились четверок.

«Если не считать результативного углового с голом Бадиашиля, атакующий полузащитник был не особо заметен. У него явно не было свежести в ногах, чтобы сделать разницу. И, что еще хуже, он был позади Клауса, когда счет был открыт», — прокомментировал оценку российского легионера Maxifoot.

Monaco Tribune в свою очередь попробовал найти позитив, разместив обзор игры с заголовком: «Монако» снова на подиуме". Издание отмечает, что чувства противоречивы: «Разочарование после этой невероятной серии из девяти побед в лиге 1 неизбежно. Но есть удовлетворение в связи с этим насыщенным событиями сезоном с уходом Нико Ковача и долгими неделями, проведенными вдали от еврокубковых позиций».

Символом этой встречи назван Бен Йеддер, который забил 25-й гол в чемпионате и чье имя фанаты скандировали в концовке матча. В качестве интересного факта отмечены восемь сейвов Нюбеля, а также приведен комментарий Филиппа Клемана, который отметил: «Я видел команду-победительницу, которая делала все, чтобы брать по три очка в каждой игре, как и сегодня вечером против «Ланса». Мы показали сильную волю и характер в трудные времена. Мы оправимся от этого разочарования. Если давать оценку этому чемпионату, то это уже что-то сильное, что мы выиграли девять из десяти последних матчей».

&laquo;Ланс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Монако» упустил место в группе Лиги чемпионов. Головина снова ждут отборочные раунды

Катастрофичный Головин

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops был эмоционален. Прямая путевка в Лигу чемпионов упущена, и если топов по традиции двое (Бен Йеддер и Нюбель), то в списке разочарований три пункта. Один из них — время, которого либо всегда не хватает, либо оно течет слишком медленно.

Это явный отсыл к драме, случившейся на пятой добавленной минуте. Персональных же разочарований у портала два — это отличившиеся в прошлом туре Фолланд и Головин. Игра российского полузащитника отмечена эпитетом «мягкая», а в комментарии к оценке написано: «Очень неубедительно. Он не проявил себя ни в обороне, ни в нападении. Немного похоже на суп без соли».

Радость футболистов "Ланса" после гола в ворота "Монако". Фото AFP
Радость футболистов «Ланса» после гола в ворота «Монако».
Фото AFP

«Головин упускает прекрасную возможность и не играет роль лидера или «десятки», — поддержал мнение редакторов сайта пользователь с ником Faf.

Не так категоричен оказался возразивший ему Vadorasm: «Я думаю, что матч Головина, который кажется очень усталым, но который пробует интересные прорывы, лучше, чем такая плохая игра Фофана, граничащая с нелепостью».

Развил тему состояния нашего полузащитника Toph 74, написавший: «Проблема еще и в том, что Голо так устал... Парень играет 30% сезона и вдобавок едва держится 50 минут... Проблема все-таки есть».

А, например, Ema46111565 критиковал решения главного тренера, заметив: «Кто понял замены Клемана? Почему Головин заменен так рано? Он думает, что с технически плохими Боаду и Якобсом мы сможем удержать мяч? Клеман и Фофана стоили нам победы и, возможно, Лиги чемпионов».

«Фолланд и Головин должны зарегистрироваться в ММА», — иронизировал отметивший большое количество единоборств Nir_ty.

«Вандерсон, Головин, Фофана, проснитесь», — критиковал игроков Minimaub72.

«Катастрофичный Головин сегодня», — высказал недовольство AsmCadric.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
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«Монако» упустил место в группе Лиги чемпионов. Головина снова ждут отборочные раунды
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
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Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
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Жемерсон

Метц

 14 2 3
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