«Как суп без соли». Что пишут во Франции про игру Головина
Жестокий сценарий
L'Equipe включил игру «Монако» в Лансе в обзор событий вокруг борьбы за путевки в Лигу чемпионов, отметив в начале своего материала, что саспенс сохранялся до конца, а судьба монегасков названа жестокой.
«За минуту до конца игры с участием «Монако» подопечные Сампаоли были третьими, но гол Ганаго дал «Марселю» прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.
Портал Maxifoot выпустил обзор игры с красноречивым заголовком «Жестокий сценарий для «Монако». Далее в тексте идет краткий обзор ключевых событий, где хорошо разобран гол монегасков после углового в исполнении Александра Головина. Игроки «Ланса» негодовали, считая, что отравивший мяч в сетку Бадиашиль нарушил правила, однако на самом деле имело место столкновение двух футболистов хозяев.
В плане зрелищности игра, по мнению издания, получилась фактически еврокубковой, а самые высокие оценки в составе «Монако» получили наигравший на 7,5 балла Бадиашиль и удостоившийся семерки Нюбель. Вместе с тем хватает и низко оцененных игроков. Тройку получил допустивший роковую ошибку Фофана, три с половиной балла — Кайю Энрике, а Вандерсон, Агилар и Головин удостоились четверок.
«Если не считать результативного углового с голом Бадиашиля, атакующий полузащитник был не особо заметен. У него явно не было свежести в ногах, чтобы сделать разницу. И, что еще хуже, он был позади Клауса, когда счет был открыт», — прокомментировал оценку российского легионера Maxifoot.
Monaco Tribune в свою очередь попробовал найти позитив, разместив обзор игры с заголовком: «Монако» снова на подиуме". Издание отмечает, что чувства противоречивы: «Разочарование после этой невероятной серии из девяти побед в лиге 1 неизбежно. Но есть удовлетворение в связи с этим насыщенным событиями сезоном с уходом Нико Ковача и долгими неделями, проведенными вдали от еврокубковых позиций».
Символом этой встречи назван Бен Йеддер, который забил 25-й гол в чемпионате и чье имя фанаты скандировали в концовке матча. В качестве интересного факта отмечены восемь сейвов Нюбеля, а также приведен комментарий Филиппа Клемана, который отметил: «Я видел команду-победительницу, которая делала все, чтобы брать по три очка в каждой игре, как и сегодня вечером против «Ланса». Мы показали сильную волю и характер в трудные времена. Мы оправимся от этого разочарования. Если давать оценку этому чемпионату, то это уже что-то сильное, что мы выиграли девять из десяти последних матчей».
Катастрофичный Головин
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops был эмоционален. Прямая путевка в Лигу чемпионов упущена, и если топов по традиции двое (Бен Йеддер и Нюбель), то в списке разочарований три пункта. Один из них — время, которого либо всегда не хватает, либо оно течет слишком медленно.
Это явный отсыл к драме, случившейся на пятой добавленной минуте. Персональных же разочарований у портала два — это отличившиеся в прошлом туре Фолланд и Головин. Игра российского полузащитника отмечена эпитетом «мягкая», а в комментарии к оценке написано: «Очень неубедительно. Он не проявил себя ни в обороне, ни в нападении. Немного похоже на суп без соли».
«Головин упускает прекрасную возможность и не играет роль лидера или «десятки», — поддержал мнение редакторов сайта пользователь с ником Faf.
Не так категоричен оказался возразивший ему Vadorasm: «Я думаю, что матч Головина, который кажется очень усталым, но который пробует интересные прорывы, лучше, чем такая плохая игра Фофана, граничащая с нелепостью».
Развил тему состояния нашего полузащитника Toph 74, написавший: «Проблема еще и в том, что Голо так устал... Парень играет 30% сезона и вдобавок едва держится 50 минут... Проблема все-таки есть».
А, например, Ema46111565 критиковал решения главного тренера, заметив: «Кто понял замены Клемана? Почему Головин заменен так рано? Он думает, что с технически плохими Боаду и Якобсом мы сможем удержать мяч? Клеман и Фофана стоили нам победы и, возможно, Лиги чемпионов».
«Фолланд и Головин должны зарегистрироваться в ММА», — иронизировал отметивший большое количество единоборств Nir_ty.
«Вандерсон, Головин, Фофана, проснитесь», — критиковал игроков Minimaub72.
«Катастрофичный Головин сегодня», — высказал недовольство AsmCadric.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
5
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
10
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|
20
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|6.08
|22:00
|
Монако – Нант
|1 : 1
|7.08
|18:00
|
Лион – Брест
|1 : 1
|7.08
|22:00
|
Труа – ПСЖ
|1 : 2
|8.08
|14:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Бордо – Клермон Фут
|0 : 2
|8.08
|16:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|8.08
|16:00
|
Сент-Этьен – Лорьян
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Страсбур – Анже
|0 : 2
|8.08
|18:00
|
Метц – Лилль
|3 : 3
|8.08
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3