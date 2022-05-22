«Как суп без соли». Что пишут во Франции про игру Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Ланса» (2:2).

Жестокий сценарий

L'Equipe включил игру «Монако» в Лансе в обзор событий вокруг борьбы за путевки в Лигу чемпионов, отметив в начале своего материала, что саспенс сохранялся до конца, а судьба монегасков названа жестокой.

«За минуту до конца игры с участием «Монако» подопечные Сампаоли были третьими, но гол Ганаго дал «Марселю» прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Портал Maxifoot выпустил обзор игры с красноречивым заголовком «Жестокий сценарий для «Монако». Далее в тексте идет краткий обзор ключевых событий, где хорошо разобран гол монегасков после углового в исполнении Александра Головина. Игроки «Ланса» негодовали, считая, что отравивший мяч в сетку Бадиашиль нарушил правила, однако на самом деле имело место столкновение двух футболистов хозяев.

Джонатан Клаусс (справа) и Бенуа Бадиашиль. Фото AFP

В плане зрелищности игра, по мнению издания, получилась фактически еврокубковой, а самые высокие оценки в составе «Монако» получили наигравший на 7,5 балла Бадиашиль и удостоившийся семерки Нюбель. Вместе с тем хватает и низко оцененных игроков. Тройку получил допустивший роковую ошибку Фофана, три с половиной балла — Кайю Энрике, а Вандерсон, Агилар и Головин удостоились четверок.

«Если не считать результативного углового с голом Бадиашиля, атакующий полузащитник был не особо заметен. У него явно не было свежести в ногах, чтобы сделать разницу. И, что еще хуже, он был позади Клауса, когда счет был открыт», — прокомментировал оценку российского легионера Maxifoot.

Monaco Tribune в свою очередь попробовал найти позитив, разместив обзор игры с заголовком: «Монако» снова на подиуме". Издание отмечает, что чувства противоречивы: «Разочарование после этой невероятной серии из девяти побед в лиге 1 неизбежно. Но есть удовлетворение в связи с этим насыщенным событиями сезоном с уходом Нико Ковача и долгими неделями, проведенными вдали от еврокубковых позиций».

Символом этой встречи назван Бен Йеддер, который забил 25-й гол в чемпионате и чье имя фанаты скандировали в концовке матча. В качестве интересного факта отмечены восемь сейвов Нюбеля, а также приведен комментарий Филиппа Клемана, который отметил: «Я видел команду-победительницу, которая делала все, чтобы брать по три очка в каждой игре, как и сегодня вечером против «Ланса». Мы показали сильную волю и характер в трудные времена. Мы оправимся от этого разочарования. Если давать оценку этому чемпионату, то это уже что-то сильное, что мы выиграли девять из десяти последних матчей».

Катастрофичный Головин

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops был эмоционален. Прямая путевка в Лигу чемпионов упущена, и если топов по традиции двое (Бен Йеддер и Нюбель), то в списке разочарований три пункта. Один из них — время, которого либо всегда не хватает, либо оно течет слишком медленно.

Это явный отсыл к драме, случившейся на пятой добавленной минуте. Персональных же разочарований у портала два — это отличившиеся в прошлом туре Фолланд и Головин. Игра российского полузащитника отмечена эпитетом «мягкая», а в комментарии к оценке написано: «Очень неубедительно. Он не проявил себя ни в обороне, ни в нападении. Немного похоже на суп без соли».

Радость футболистов «Ланса» после гола в ворота «Монако». Фото AFP

«Головин упускает прекрасную возможность и не играет роль лидера или «десятки», — поддержал мнение редакторов сайта пользователь с ником Faf.

Не так категоричен оказался возразивший ему Vadorasm: «Я думаю, что матч Головина, который кажется очень усталым, но который пробует интересные прорывы, лучше, чем такая плохая игра Фофана, граничащая с нелепостью».

Развил тему состояния нашего полузащитника Toph 74, написавший: «Проблема еще и в том, что Голо так устал... Парень играет 30% сезона и вдобавок едва держится 50 минут... Проблема все-таки есть».

А, например, Ema46111565 критиковал решения главного тренера, заметив: «Кто понял замены Клемана? Почему Головин заменен так рано? Он думает, что с технически плохими Боаду и Якобсом мы сможем удержать мяч? Клеман и Фофана стоили нам победы и, возможно, Лиги чемпионов».

«Фолланд и Головин должны зарегистрироваться в ММА», — иронизировал отметивший большое количество единоборств Nir_ty.

«Вандерсон, Головин, Фофана, проснитесь», — критиковал игроков Minimaub72.

«Катастрофичный Головин сегодня», — высказал недовольство AsmCadric.