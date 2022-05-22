«Монако» упустил место в группе Лиги чемпионов. Головина снова ждут отборочные раунды
«Монако» сделал слишком много, чтобы в последнем туре распрощаться с мечтой о Лиге чемпионов. Несколько месяцев назад она казалась ненаучной фантастикой, и простое попадание в еврокубки можно было бы рассматривать как спасение бездарного сезона. Но когда монегаски оказались на краю пропасти, а в прессе появилась информация о грядущем увольнении Филиппа Клемана и ряда руководителей во главе с вице-президентом Олегом Петровым, все волшебным образом перевернулось.
Спустя три дня после бесславного вылета из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» монегаски с неожиданно вернувшимся в стартовый состав Александром Головиным уничтожили звездный «ПСЖ» (3:0), положив начало растянувшей на девять туров победной серии и взлетев на второе место. Однако последний шаг — да еще и в гостях у крайне неприятного соперника в лице «Ланса» — самый сложный.
Поэтому Клеман пытался снять с команды напряжение, неожиданно заявив: «На мой взгляд, впервые нам нечего терять. Мы уже обеспечили себе квалификацию в Лигу Европы, что являлось основной целью клуба в этом сезоне. В субботу будет возможность добиться еще более высоких результатов. Последние пару месяцев мы и не думали о таком».
Но волнение, судя по старту игры, чувствовалось. К тому же присутствовал такой опасный фактор, как возможность сыграть вничью, чтобы гарантированно превзойти имевший заметное преимущество по разности мячей «Ренн». Хотя Клеман говорил, что надо играть на победу, и сообщил штабу и команде, что узнать о том, как выступают конкуренты, можно только в последние пять минут.
В дебюте же красно-белые утратили привычную надежность, и только остановивший два опаснейших удара Нюбель позволил избежать катастрофы. «Монако» стал выравнивать игру за счет хорошего контроля мяча только к середине первого тайма. Тогда же гости наиграли на первый голевой момент, однако Фариньес остановил удар Головина.
Но, в конце концов, «Ланс» забил, причем российский полузащитник стал одним из виновников пропущенного гола, не успев за своим игроком при попытке подстраховать оставившего за спиной свободную зону Кайю Энрике. Последовал прострел, и пытавшийся прервать его Нюбель выбил мяч точно на ногу Франковски.
С одной стороны, «Ренн» в этот момент проигрывал «Лиллю». С другой, «Марсель» как раз забил «Страсбуру» и в режиме онлайн вышел на второе место. А это — пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как третьей команде предстоит пробиваться туда через квалификацию. «Монако» в аналогичной ситуации в нынешнем сезоне как раз споткнулся на «Шахтере».
Правда, в прошлом туре команда из княжества превратила 0:2 в 4:2, и одним голом ее не испугаешь. Для того, чтобы отыграться в Лансе, хватило пяти минут. Головин снова оказался в центре внимания, а угловой в его исполнении завершился голом Бадиашиля. Только результативный балл Александр не получит, так как удачной оказалась вторая попытка удара, а взятие ворот засчитали после вердикта ВАР, который не увидел нарушения правил против Дансо.
Только этого было мало. Требовался второй гол, и его едва не забил Головин. Непосредственно перед своей заменой на 58-й минуте он слева ворвался в штрафную и, падая в борьбе с защитником, все же покатил мяч мимо вратаря. Фариньес попался на противоходе, только сила удара оказалась недостаточной, и кипера успел подстраховать полевой игрок.
В итоге то, что не удалось Головину, сделал забивший свой 25-й гол в чемпионате Бен Йеддер, а ключевая контратака получилась бразильской. Диагональ Вандерсона налево, обратная диагональ Кайю Энрике, и капитан гостей забивал в уже неприкрытый угол. В это преимущество «Монако», казалось, вцепился...
При равном счете монегаски перешли на схему с тремя чистыми нападающими, тогда как в концовке Клеман менял созидателей на дополнительных защитников и опорных хавов. Делал то, что казалось логичным, но на пятой минуте остался без победы и прямого пропуска в Лигу чемпионов. Туда отправится «Марсель», а «Монако» и Головина снова ждут отборочные раунды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
5
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
10
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|
20
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|6.08
|22:00
|
Монако – Нант
|1 : 1
|7.08
|18:00
|
Лион – Брест
|1 : 1
|7.08
|22:00
|
Труа – ПСЖ
|1 : 2
|8.08
|14:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Бордо – Клермон Фут
|0 : 2
|8.08
|16:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|8.08
|16:00
|
Сент-Этьен – Лорьян
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Страсбур – Анже
|0 : 2
|8.08
|18:00
|
Метц – Лилль
|3 : 3
|8.08
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3