Ужас во Франции: разъяренные фанаты выбежали на поле и хотели устроить самосуд над игроками
Спустя день после скандала с отвратительной организацией финала Лиги чемпионов в Париже во Франции снова полыхнуло. Правда, на этот раз чего-то подобного можно было ожидать — отличились фанаты «Сент-Этьена», давно имеющие дурную репутацию.
В воскресенье зеленые играли на своем поле с «Осером» ответный стыковой матч за право остаться в лиге 1. В первой встрече была ничья — 1:1. На «Жоффруа Гишар» гости забили первыми, однако на 76-й минуте полузащитник «Сент-Этьена» Махди Камара сравнял счет — 1:1. В итоге дело дошло до серии пенальти, где первым же ударом не забил игрок хозяев Рияд Будебуз. Этот промах стал решающим, и «Сент-Этьен» (между прочим, 10-кратный чемпион Франции — больше побед пока нет ни у кого, ни у «ПСЖ», ни у «Лиона») вылетел из лиги 1. Не впервые в истории, но последнее пребывание в элите было довольно долгим — 18 лет.
А дальше начались дичь и хаос. Разъяренные фанаты «Сент-Этьена» прорвались на поле и начали метать пиротехнику в сторону центральной трибуны, а также в сторону туннеля, ведущего в подтрибунное помещение — там спешно пытались скрыться игроки и персонал обеих команд. Вмешалась полиция — дубинками и щитами. В ход пошел слезоточивый газ. О пострадавших в ходе наведения порядка ничего не сообщалось.
Что дальше будет с «Сент-Этьеном», пока не очень понятно, поскольку вскоре после случившегося владельцы клуба выпустили заявление, в котором дали понять, что не прочь избавиться от такого токсичного актива.
«В ближайшее время мы объявим важные новости, касающиеся будущего клуба и нашего собственного», — заявили акционеры «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо и Ролан Ромейер.
Это был далеко не первый инцидент с фанатами зеленых в этом сезоне. На игре с «Осером» была закрыта одна из трибун — наказание за беспорядки, случившиеся в конце апреля на матче с «Монако». Тогда во втором тайме болельщики устроили фаер-шоу, из-за чего игра была прервана на полчаса. А в 11-м туре они проделали то же самое перед началом встречи с «Анже» — в итоге стартовый свисток прозвучал на полчаса позже.
Но в центре внимания в завершившемся сезоне были не только болельщики зеленых — громыхало по всей Франции. Так, в августе был сорван матч между «Марселем» и «Ниццей», когда на поле начались беспорядки с участием игроков, тренеров и болельщиков.
Другой крупный скандал — бутылка, прилетевшая в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету во время игры с «Лионом», встреча тоже не была доиграна.
В 6-м туре в матче «Ланс» — «Лилль» фанаты хозяев выбежали на поле и отправились в сторону трибуны с гостевыми болельщиками. Вмешалась полиция, игра была прервана на полчаса, но все же возобновилась.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
10
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3