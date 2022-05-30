Ужас во Франции: разъяренные фанаты выбежали на поле и хотели устроить самосуд над игроками

Дичь от болельщиков «Сент-Этьена».

Спустя день после скандала с отвратительной организацией финала Лиги чемпионов в Париже во Франции снова полыхнуло. Правда, на этот раз чего-то подобного можно было ожидать — отличились фанаты «Сент-Этьена», давно имеющие дурную репутацию.

В воскресенье зеленые играли на своем поле с «Осером» ответный стыковой матч за право остаться в лиге 1. В первой встрече была ничья — 1:1. На «Жоффруа Гишар» гости забили первыми, однако на 76-й минуте полузащитник «Сент-Этьена» Махди Камара сравнял счет — 1:1. В итоге дело дошло до серии пенальти, где первым же ударом не забил игрок хозяев Рияд Будебуз. Этот промах стал решающим, и «Сент-Этьен» (между прочим, 10-кратный чемпион Франции — больше побед пока нет ни у кого, ни у «ПСЖ», ни у «Лиона») вылетел из лиги 1. Не впервые в истории, но последнее пребывание в элите было довольно долгим — 18 лет.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото Global Look Press

А дальше начались дичь и хаос. Разъяренные фанаты «Сент-Этьена» прорвались на поле и начали метать пиротехнику в сторону центральной трибуны, а также в сторону туннеля, ведущего в подтрибунное помещение — там спешно пытались скрыться игроки и персонал обеих команд. Вмешалась полиция — дубинками и щитами. В ход пошел слезоточивый газ. О пострадавших в ходе наведения порядка ничего не сообщалось.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP

Что дальше будет с «Сент-Этьеном», пока не очень понятно, поскольку вскоре после случившегося владельцы клуба выпустили заявление, в котором дали понять, что не прочь избавиться от такого токсичного актива.

«В ближайшее время мы объявим важные новости, касающиеся будущего клуба и нашего собственного», — заявили акционеры «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо и Ролан Ромейер.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP Фото AFP

Это был далеко не первый инцидент с фанатами зеленых в этом сезоне. На игре с «Осером» была закрыта одна из трибун — наказание за беспорядки, случившиеся в конце апреля на матче с «Монако». Тогда во втором тайме болельщики устроили фаер-шоу, из-за чего игра была прервана на полчаса. А в 11-м туре они проделали то же самое перед началом встречи с «Анже» — в итоге стартовый свисток прозвучал на полчаса позже.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP

Но в центре внимания в завершившемся сезоне были не только болельщики зеленых — громыхало по всей Франции. Так, в августе был сорван матч между «Марселем» и «Ниццей», когда на поле начались беспорядки с участием игроков, тренеров и болельщиков.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP

Другой крупный скандал — бутылка, прилетевшая в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету во время игры с «Лионом», встреча тоже не была доиграна.

В 6-м туре в матче «Ланс» — «Лилль» фанаты хозяев выбежали на поле и отправились в сторону трибуны с гостевыми болельщиками. Вмешалась полиция, игра была прервана на полчаса, но все же возобновилась.