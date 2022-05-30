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Ужас во Франции: разъяренные фанаты выбежали на поле и хотели устроить самосуд над игроками

Отдел футбола «СЭ»
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Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото Global Look Press
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP
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Дичь от болельщиков «Сент-Этьена».
Франция. Переходные матчи. Переходные матчи
29 мая, 20:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:1
Осер
Голы
Сахи, 51 (0:1), Камара, 76 (1:1)
Серия пенальти
- (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - ()
Сент-Этьен
Бернардони Мукуди Трауко Сако (Габриэл Силва, 58) Мангала Камара (Будебуз, 80) Аушиш (Норден, 58) Юссуф (Диуссе, 110) Хазри (Кривелли, 62) Буанга Амума (Муффек, 80)
Осер
Леон Аркус Бернар Жубал Пелланар Туре Сахи (Коэфф, 83) Труйе (Перрен, 64) Отре (Дюгимон, 95) Эн (Синайоко, 75) Шарбоннье
Судьи
Готье (Франция)

Спустя день после скандала с отвратительной организацией финала Лиги чемпионов в Париже во Франции снова полыхнуло. Правда, на этот раз чего-то подобного можно было ожидать — отличились фанаты «Сент-Этьена», давно имеющие дурную репутацию.

В воскресенье зеленые играли на своем поле с «Осером» ответный стыковой матч за право остаться в лиге 1. В первой встрече была ничья — 1:1. На «Жоффруа Гишар» гости забили первыми, однако на 76-й минуте полузащитник «Сент-Этьена» Махди Камара сравнял счет — 1:1. В итоге дело дошло до серии пенальти, где первым же ударом не забил игрок хозяев Рияд Будебуз. Этот промах стал решающим, и «Сент-Этьен» (между прочим, 10-кратный чемпион Франции — больше побед пока нет ни у кого, ни у «ПСЖ», ни у «Лиона») вылетел из лиги 1. Не впервые в истории, но последнее пребывание в элите было довольно долгим — 18 лет.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото Global Look Press
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото Global Look Press

А дальше начались дичь и хаос. Разъяренные фанаты «Сент-Этьена» прорвались на поле и начали метать пиротехнику в сторону центральной трибуны, а также в сторону туннеля, ведущего в подтрибунное помещение — там спешно пытались скрыться игроки и персонал обеих команд. Вмешалась полиция — дубинками и щитами. В ход пошел слезоточивый газ. О пострадавших в ходе наведения порядка ничего не сообщалось.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP

Что дальше будет с «Сент-Этьеном», пока не очень понятно, поскольку вскоре после случившегося владельцы клуба выпустили заявление, в котором дали понять, что не прочь избавиться от такого токсичного актива.

«В ближайшее время мы объявим важные новости, касающиеся будущего клуба и нашего собственного», — заявили акционеры «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо и Ролан Ромейер.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP
Фото AFP

Это был далеко не первый инцидент с фанатами зеленых в этом сезоне. На игре с «Осером» была закрыта одна из трибун — наказание за беспорядки, случившиеся в конце апреля на матче с «Монако». Тогда во втором тайме болельщики устроили фаер-шоу, из-за чего игра была прервана на полчаса. А в 11-м туре они проделали то же самое перед началом встречи с «Анже» — в итоге стартовый свисток прозвучал на полчаса позже.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP

Но в центре внимания в завершившемся сезоне были не только болельщики зеленых — громыхало по всей Франции. Так, в августе был сорван матч между «Марселем» и «Ниццей», когда на поле начались беспорядки с участием игроков, тренеров и болельщиков.

Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1. Фото AFP
Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета команды из лиги 1.
Фото AFP

Другой крупный скандал — бутылка, прилетевшая в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету во время игры с «Лионом», встреча тоже не была доиграна.

В 6-м туре в матче «Ланс» — «Лилль» фанаты хозяев выбежали на поле и отправились в сторону трибуны с гостевыми болельщиками. Вмешалась полиция, игра была прервана на полчаса, но все же возобновилась.

Футбол
ФК Сент-Этьен
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
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Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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