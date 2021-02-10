Головин едва не забил в Кубке. Но его берегут для чемпионата

«Монако» прошел дальше в Кубке Франции, а российский футболист вышел на поле на 74-й минуте.

Кубок Франции

1/32 финала

«Гренобль» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Йоветич, 36.

«Гренобль»: Салье, Абу Демба (Бене, 71), Момбрис, Перез, Стральман, Нестор, Диалло, Раве (Пикель, 63), Бельмонт (Джитте, 64), Мишель (Нери, 68), Анани (Семеду, 64).

«Монако»: Маецки, Балло-Туре, Агилар, Матсима, Дисаси, Мийо (Тшуамени, 74), Фабрегас (Флорентину, 74), Матазо (Головин, 74), Диоп (Диатта, 64), Пеллегри (Кайю Энрике, 80), Йоветич.

Предупреждения: Пеллегри, 11. Диалло, 28. Бельмонт, 48.

Судья: Дешепи (Франция).

10 февраля. Гренобль. Стадион «Stade des Alpes».

Глядя на то, как главный тренер Нико Ковач дозирует игровое время Александра Головина после его возвращения в строй, именно кубковый матч казался идеальным моментом для возвращения нашего легионера в стартовый состав «Монако». Однако тренерский штаб монегасков опирался на собственные данные, и в минувшее воскресенье мы увидели первый за долгие годы российский хет-трик в чемпионатах «большой пятерки».

Против «Нима» Головин отыграл почти полный матч, и после этого логичным выглядело желание Ковача не перегружать 24-летнего футболиста. Это, впрочем, касалось большинства игроков основной обоймы, которым важнее подойти свежими к воскресной игре чемпионата с «Лорьяном». Немецкого нападающего Фолланда, например, не было даже в заявке. А против «Гренобля», который сейчас занимает третье место в лиге 2, в большинстве своем вышли те, у кого есть дефицит игровой практики.

Головину же требовалось сохранить тонус, и его выпустили на поле на 74-й минуте. Его опыт должен был помочь «Монако» в концовке. В первом тайме монегаски без сверхусилий повели в счете: результат обеспечили передача Диопа и индивидуальное мастерство Йоветича. Черногорец у линии штрафной качнул финтом защитника и из-под него отправил мяч в ближний угол.

Во второй половине прибавил уже «Гренобль», быстро исчерпавший лимит из пяти замен. Так что Головин вышел на сохранившее следы регбийной разметки поле «Стад де Альп» в пограничной ситуации. По крайней мере, по счету, тогда как в реальности «Монако» на классе спокойно довел дело до победы. Без напряжения и каких-то изысков.

От российского полузащитника в этот раз подвигов не требовалось. Принять участие в прессинге, перекрыв зону, либо отработать в обороне, вступив в отбор, — обычный рабочий отрезок, когда важнее дисциплина и отсутствие ошибок. Хотя в концовке все могло получиться очень красиво. Открывшись под прострел Агилара на ближней штанге, Головин в борьбе с защитником хитро переправлял мяч в створ, однако направление удара перекрыл голкипер.

Еще в одной атаке, когда два монегаска остались против одного защитника, Йоветич не сумел отдать передачу находившемуся в идеальной позиции россиянину. Немного досадно, но принципиально это ничего не меняет. Результат достигнут без сверхусилий, а более важная игра у «Монако» в воскресенье. Там от Головина будут ждать нового чуда, ведь как раз «Лорьяну» он забил через 10 секунд после выхода на поле.