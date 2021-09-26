Головина заменили в перерыве. Без него «Монако» одержал волевую победу

Клуб из княжества продолжает подъем в таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Клермон Фут» — «Монако» — 1:3 (1:1)

Голы: Байо, 7 (1:0). Бен-Йеддер, 26 (1:1). Фолланд, 48 (1:2). Диоп, 90+1 (1:3).

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 66), Доссу (Амель, 83), Гастьен, Абдул Самед (Аллевина, 66), Рашани (Иглесиас, 66), Байо.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Кайю Энрике, Марипан, Павлович, Головин (Диоп, 46), Тшуамени, Фофана (Матазо, 38), Бен-Йеддер (Бадиашиле, 87), Фолланд (Агилар, 88), Мартинш (Боаду, 69).

Предупреждения: Павлович, 29. Абдул Самед, 35. Тшуамени, 45. Гастьен, 54. Фолланд, 70. Диоп, 84.

Судья: Мийо (Франция).

26 сентября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».

Несмотря на жесткий график с играми каждые три-четыре дня, у «Монако» сейчас в целом благоприятный календарь. Так что перед визитом в гости к новичку лиги 1, который в среду пережил унизительные 0:6 в Ренне, монегаски рассуждали о том, что им нужно продлить удачную серию. Она пока не самая продолжительная, но все же победы над «Штурмом» и «Сент-Этьеном», а также нескучная ничья в гостевом дерби с «Ниццей» — это уже положительные эмоции. Даже с поправкой на очевидные проблемы в обороне.

Они как раз вызывали опасения, ведь «Клермон», несмотря на свой статус новичка, предпочитает атакующий футбол. Главный тренер «Монако» Нико Ковач накануне заострил внимание и на этой особенности стиля соперника, и на том, что его коллега Паскаль Гастьен в прошлом туре дал паузу большой группе футболистов основного состава. И тревоги оказались ненапрасными, так как уже в дебюте новая пара центральных защитников в лице Марипана и Павловича не уследила за открывшим счет Байо. Звучит это несколько странно, так как речь идет о лучшем снайпере соперника, но факт остается фактом. Как и то, что на подстраховку задремавшего серба не пошел Кайю Энрике.

Впрочем, неудачное начало не казалось приговором сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Монако» сложно взламывать низкий блок обороны, что противоречит философии «Клермона». Во-вторых, при наличии свободного пространства обязаны были проявить себя вернувшиеся в стартовый состав княжеской команды лидеры — Бен Йеддер, Желсон Мартинш и Головин. Это то, что могло уравновесить ситуацию на фоне бушевавшего в обороне гостей пожара.

При всем уважении к смелому и яркому «Клермону» уровень мастерства у «Монако» все-таки выше, что и продемонстрировала классная комбинация Тшуамени и Кайю Энрике с выводом на завершающий удар разыгравшегося в последних турах Бен Йеддера. Но в целом первый тайм красно-белым давался с трудом, на что Ковач отреагировал ранней заменой проваливавшегося в опорной зоне Фофана на Матазо. В перерыве поменяли еще и Головина, что нельзя было назвать нелогичным решением. Наш легионер в воскресенье чем-то особенным не выделялся, тогда как Диоп в последнее время заслужил лестные отзывы.

Использовать их вместе, как против «Сент-Этьена», было рискованно, так как тогда у «Монако» было численное преимущество, и Головин неплохо проявил себя в центре. Диоп же вошел в игру идеально. Разогнал атаку, которую со второй в матче результативной передачи Кайю завершил Фолланд, после чего еще и вырезал идеальный пас к дальней штанге, но к нему совсем чуть-чуть не успел Желсон Мартинш.

Этот упущенный момент мог иметь неприятные последствия, ведь подгоняемые переполненными трибунами хозяева и не думали сбавлять обороты. На счастье монегасков, у игроков «Клермона» сбился прицел, а когда они все же попадали в створ, надежно действовал беспощадно критикуемый болельщиками Нюбель. В одном эпизоде немец вытащил крайне неприятный удар из верхнего угла, а Диопа было не удержать. Его гол пяткой с прострела Боаду — украшение всего тура.

Одним словом, хорошо то, что хорошо кончается, и «Монако» продолжает медленно, но верно подниматься по ступенькам турнирной таблицы. Как раз «Клермон» красно-белые сейчас обошли. Что до Головина, то российский легионер обязательно получит свой шанс в матче Лиге Европы с «Реал Сосьедад». Тем более в Сан-Себастьяне, где монегаски сыграют в четверг, он уже забивал в июльском контрольном матче.