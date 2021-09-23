«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Сент-Этьена» (3:1).

Три штанги и пенальтист Бен Йеддер

L'Equipe в своем обзоре игры отмечает, что, несмотря на победу, «Монако» еще не показывает свой лучший футбол. Даже против 19-й команды чемпионата, которая к тому же час играла в меньшинстве. Отмечается, что монегаски только во втором тайме додавили «Сент-Этьен», и то, что гости трижды отметились попаданиями в штангу. Естественно, главной звездой матча назван Бен Йеддер, оформивший дубль после выхода на замену. Головин отмечен в эпизоде, когда его сложный удар парировал голкипер зеленых Баич.

Maxifoot в этот раз сосредоточил внимание на центральных играх тура с участием «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона». В случае с матчем 14-й и 19-й команд турнира портал ограничился фактом от статистиков Opta, которые отметили, что с начала прошлого сезона Бен Йеддер реализовал 12 пенальти и лидирует по этому показателю в чемпионатах топ-5, а также опубликовал краткое резюме. В нем в частности отмечено: «Из-за недостатка воображения впереди «Монако» в начале второго тайма показал разочаровывающее атакующее лицо и не мог найти решения, чтобы беспокоить «Сент-Этьен». Но клуб из княжества наконец-то вернул себе преимущество после пенальти Бен Йеддера».

Переставший в последнее время выставлять оценки своим игрокам Monaco Tribune в материале о матче отметил долгожданную яркую игру нападающих — Бен Йеддера и Фолланда. В качестве интересного факта отмечены три спасения ворот Нюбеля при помощи каркаса ворот. А из окружавших игру событий в центре внимания встреча владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева и его дочери с приехавшим на матч знаменитым в прошлом полузащитником сборной Англии Гленом Ходдлом. Завоевавший в составе «Монако» в 1988 году чемпионский титул британец, а также другой ветеран монегасков — Давид Трезеге — получили именные футболки от вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова.

Хорошее возвращение

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr у этом сезоне удивительно нестандартен в своей рубрике Les Tops et les Flops. Два провала состоявшейся в среду игры — Боаду и линия обороны. Топов же в этот раз непривычно много. Если после дерби с «Ниццей» вместо двух звезд портал ограничился одной, то сейчас их сразу три. Это хорошо сыгравший в опорной зоне Фофана, Диоп и Фолланд, который ответил на бесконечную с начала сезона критику голом и результативной передачей. Но есть и четвертый пункт, в котором отмечено: «Тшуамени, Головин и Бен Йеддер также сделали очень хороший выход в игру с дублем для капитана «Монако».

«Хорошее возвращение от Бен Йеддера и Головина», — поддержал оценку Giovanni89, хотя другой пользователь — Iclo38 — отметил, что топов слишком много для не самой лучшей игры. Ниже — мнения других поклонников «Монако», которые они высказывали как по ходу игры, так и после ее окончания.

«Это доказывает, что мы не можем позволить себе оставлять Головина и Тшуамени на скамейке запасных». — отреагировал на ответный гол «Сент-Этьена» kamoun38.

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Quelques minutes avant le coup de sifflet final.



Daghe Munegu ?



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«К счастью, Колодзейчак решил посоревноваться с нашей защитой», — иронизировал Dadochap после того, как защитник гостей сыграл рукой при выполнении Головиным углового и стал виновником решившего судьбу игры пенальти.

«Ощущалось влияние основных — Головина, Тшуамени и Бен Йеддера», — отметил удачные выходы на замену Oumario.

«Монако» намного комфортнее с Тшуамени и Бен Йеддером. Легче играть с Головиным и Диопом, чем с Диатта", — продолжил тему перестановок по ходу второго тайма CarlosXArguello.

«Фофана и Тшуамени были пираньями, чтобы вернуть владение мячом. Головин сделал паузу, а об остальном позаботились Фолланд с Бен Йеддером. Отличный гол с индивидуальностью команды», — подчеркнул незаметную, на первый взгляд, роль Головина в третьей результативной атаке Twitter MundoMonaco.

«В реальной жизни без Головина и Бен Йеддера мы не готовы забивать!» — резюмировал Ohdude49004391.