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Сегодня, 09:30

«Великий архитектор победы». Что пишут во Франции про яркую игру Головина

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (в центре).
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (2:1).
Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Брест

Буря Головина

L'Equipe, выставляя оценки участникам матча, назвал соответствующий материал «Буря Головина», а наш легионер получил за свою игру восьмерку. Вместе с тем в обзоре встречи отмечено, что «Монако» выиграл, плохо контролируя ход матча. В таких ситуациях на первый план выходят личности, и самое авторитетное спортивное СМИ Франции отметило роль Головина, за гол и результативную подачу углового назвав его «вдвойне решающим».

Портал Maxifoot тоже оценил игру Александра на восемь баллов. Игра полузащитника удостоилась следующего комментария: «Решающий распасовщик и бомбардир. Атакующий полузащитник «Монако», очевидно, является великим архитектором этой победы. Ему не все удалось, несмотря на его качество передач у штрафной. Но он по-прежнему был хорош во всех ударах, поскольку был доступен для передач».

Александр Головин (справа). Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей

В свою очередь сайт Get French Football News назвал лучшим открывшего счет Закарию. Впрочем, наряду со швейцарцем семерки получили еще два игрока, включая Головина. А по версии Homme do Match первой звездой стал наигравший на 7,5 защитник Синго. И опять у нашего легионера аналогичная оценка со следующим комментарием: «По-прежнему решающий. Гол и результативная передача. Он также является создателем команды, но сегодня не всегда делал правильный выбор и смазал несколько передач, потому что хотел, чтобы они были голевыми».

«Опять он!» — написал о лучшем игроке матча Monaco Tribune, отметив исключительную важность второго гола. «Техничный, решительный в завершении и отвечающий за моменты «Монако», россиянин привел свою команду к успеху», — отмечает издание из княжества.

Фото Global Look Press

Какое начало русского сезона!

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops увеличил число героев с обычных двух до трех. Особо отмечены Закария, Марипан и Головин.

«Очевидно царь! Спаситель в матче против «Метца», в этот вечер он был вдвойне хорош. Ассистент в первом голе и бомбардир. Головин продолжает выступления на очень высоком уровне. Как ни парадоксально, но именно его первый тайм является самым впечатляющим. В очень свободном стиле игры, который ему присущ. На позиции «десятки» выделяется игра Александра между линиями. Иногда в штрафной, чтобы продемонстрировать свое мастерство, иногда глубоко, чтобы предложить вариант — он всегда прилагает усилия для своих товарищей по команде. Какое начало русского сезона!» — отмечает свой выбор администрация портала.

В соцсетях снова много комплиментов в адрес российского футболиста, и многие отмечают его статистику. Сейчас с семью баллами (5+2) он самый результативный полузащитник лиги 1.

«Головин находится в отличной форме и продолжает удивлять своей игрой. На его счету уже пять голов. Как думаете, сможет ли Александр побить свой личный рекорд в этом турнире? У него было 8 в прошлом сезоне», — развил тему результативности AlRo190.

«Подведение итогов. Ужасный матч, плохая игра, но, к счастью, три очка. Головин по-прежнему босс», — отметил роль россиянина в сложнейшей игре DocTomB.

Фото Global Look Press

«Еще один день, когда Хаверц играет в «Арсенале», а Головин — в «Монако», — иронично высказался об эффективности россиянина и провалах немецкой звезды LaskosBazz.

«Головин хороший игрок, и я удивлен, что его еще никто не забрал из «Монако»», — добавил SicueiraIslan.

«Важный результат в сложной игре-ловушке и еще одно великолепное выступление Головина. Какое прекрасное воскресенье!» — резюмировал RealNoah.

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
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Акор Жером Адамс

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