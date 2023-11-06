«Великий архитектор победы». Что пишут во Франции про яркую игру Головина
Буря Головина
L'Equipe, выставляя оценки участникам матча, назвал соответствующий материал «Буря Головина», а наш легионер получил за свою игру восьмерку. Вместе с тем в обзоре встречи отмечено, что «Монако» выиграл, плохо контролируя ход матча. В таких ситуациях на первый план выходят личности, и самое авторитетное спортивное СМИ Франции отметило роль Головина, за гол и результативную подачу углового назвав его «вдвойне решающим».
Портал Maxifoot тоже оценил игру Александра на восемь баллов. Игра полузащитника удостоилась следующего комментария: «Решающий распасовщик и бомбардир. Атакующий полузащитник «Монако», очевидно, является великим архитектором этой победы. Ему не все удалось, несмотря на его качество передач у штрафной. Но он по-прежнему был хорош во всех ударах, поскольку был доступен для передач».
В свою очередь сайт Get French Football News назвал лучшим открывшего счет Закарию. Впрочем, наряду со швейцарцем семерки получили еще два игрока, включая Головина. А по версии Homme do Match первой звездой стал наигравший на 7,5 защитник Синго. И опять у нашего легионера аналогичная оценка со следующим комментарием: «По-прежнему решающий. Гол и результативная передача. Он также является создателем команды, но сегодня не всегда делал правильный выбор и смазал несколько передач, потому что хотел, чтобы они были голевыми».
«Опять он!» — написал о лучшем игроке матча Monaco Tribune, отметив исключительную важность второго гола. «Техничный, решительный в завершении и отвечающий за моменты «Монако», россиянин привел свою команду к успеху», — отмечает издание из княжества.
Какое начало русского сезона!
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops увеличил число героев с обычных двух до трех. Особо отмечены Закария, Марипан и Головин.
«Очевидно царь! Спаситель в матче против «Метца», в этот вечер он был вдвойне хорош. Ассистент в первом голе и бомбардир. Головин продолжает выступления на очень высоком уровне. Как ни парадоксально, но именно его первый тайм является самым впечатляющим. В очень свободном стиле игры, который ему присущ. На позиции «десятки» выделяется игра Александра между линиями. Иногда в штрафной, чтобы продемонстрировать свое мастерство, иногда глубоко, чтобы предложить вариант — он всегда прилагает усилия для своих товарищей по команде. Какое начало русского сезона!» — отмечает свой выбор администрация портала.
В соцсетях снова много комплиментов в адрес российского футболиста, и многие отмечают его статистику. Сейчас с семью баллами (5+2) он самый результативный полузащитник лиги 1.
«Головин находится в отличной форме и продолжает удивлять своей игрой. На его счету уже пять голов. Как думаете, сможет ли Александр побить свой личный рекорд в этом турнире? У него было 8 в прошлом сезоне», — развил тему результативности AlRo190.
«Подведение итогов. Ужасный матч, плохая игра, но, к счастью, три очка. Головин по-прежнему босс», — отметил роль россиянина в сложнейшей игре DocTomB.
«Еще один день, когда Хаверц играет в «Арсенале», а Головин — в «Монако», — иронично высказался об эффективности россиянина и провалах немецкой звезды LaskosBazz.
«Головин хороший игрок, и я удивлен, что его еще никто не забрал из «Монако»», — добавил SicueiraIslan.
«Важный результат в сложной игре-ловушке и еще одно великолепное выступление Головина. Какое прекрасное воскресенье!» — резюмировал RealNoah.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|11
|7
|4
|0
|13-4
|25
|
2
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
3
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
4
|Реймс
|11
|6
|2
|3
|17-12
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
10
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
11
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
12
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|0 : 1
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|0 : 0
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|1 : 2
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|2 : 0
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|2 : 0
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2