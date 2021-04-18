Команда Нико Ковача легко победила «Бордо» в гостях и сократила отставание от занимающего первое место «Лилля». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл 65 минут, но результативных действий не совершил.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

«Бордо» — «Монако» — 0:3 (0:1)

Голы: Фолланд, 29 (0:1). Мартинш, 47 (0:2). Йоветич, 90 (0:3).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни (Мексер, 24), Сабали, Бенито, Бен Арфа (Де Превиль, 63), Адли, Башич (Сери, 82), Лаку, Хван Ый Джо (Траоре, 82), Уден (Зеркан, 62).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 67), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана (Балло-Туре, 83), Бен Йеддер (Йоветич, 67), Фолланд (Флорентину, 83), Мартинш (Агилар, 75).

Предупреждения: Фофана, 15. Лаку, 72. Зеркан, 75. Сери, 84.

Удаление: Лаку, 78.

Судья: Летексье (Франция).

18 апреля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Этот тур мог сложиться для «Монако» почти идеально. В пятницу лидер чемпионата Франции «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а в воскресенье «ПСЖ» едва не потерял очки в матче с «Сент-Этьеном» — Икарди забил решающий гол на четвертой добавленной минуте (3:2). Сам «Монако» внешне без труда победил «Бордо». Даже буднично. Увы, из-за победы парижан княжеский клуб остался третьим, зато до первого места теперь каких-то два очка. Головин реально может стать чемпионом Франции.

Безумно приятно, что российский хавбек играет важную роль в команде Нико Ковача. Он снова вышел на поле в основном составе, но, в отличие от предыдущей встречи с «Дижоном», весь матч до замены провел на левом фланге. Ни в одном из голов напрямую не поучаствовал — в обоих случаях результативные атаки «Монако» развивались в обход полузащитника сборной России. Но вклад Головина в победу все равно весомый.

Ковач решил сделать явный акцент на левый фланг. «Монако» играл по гибридной схеме: 4-2-3-1 при обороне и 3-2-5 в атаке. Важно упомянуть роль Кайо Энрике, который играл очень высоко на левом фланге и постоянно взаимодействовал с Головиным. Правую бровку «Монако» почти не использовал — вся острота шла через противоположное крыло. Наш хавбек мог забить быстрый гол: на 15-й и 17-й минутах он бил примерно из одной точки — с угла площади ворот, — но сначала мяч принял на себя вратарь Костиль, а затем защитник Косьельни.

В «Монако» периодически фланговые футболисты меняются бровками, но в этой игре Головин был строго привязан к левой. Часто смещался в полуфланг, влетал в штрафную, традиционно исполнял угловые, хотя ни одна из его подач не была опасной. Словом, россиянин провел средний матч, но совсем не бесполезный. Жаль, что на этот раз он ушел без результативной передачи и пока остается чуть позади Ди Марии, Депая и Бамба в гонке ассистентов лиги 1. Главное — «Монако» побеждает и сокращает разрыв от лидера чемпионата.

Что дальше? В чемпионской гонке остаются четыре клуба — «Лилль», «ПСЖ», «Монако» и «Лион». Место в Лиге чемпионов монегаски себе все еще не гарантировали, так как «Лион» совсем рядом. Но шансы как минимум на главный еврокубок у «Монако» высоки, ведь у княжеской команды относительно простой календарь в оставшихся пяти турах: «Анже», «Лион», «Реймс», «Ренн» и «Ланс». Конечно, ключевой встречей станет битва с «Лионом». Но команде Руди Гарсии еще предстоит матч с «Лиллем», а «ПСЖ» точно будет сосредоточен на полуфинальных играх Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и наверняка потеряет очки.