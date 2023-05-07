Шикарный гол Головина вернул «Монако» к жизни! Теперь монегаски — фавориты в борьбе за место в Лиге Европы
0:7 по сумме двух матчей с «Лансом» и «Монпелье» — настоящая катастрофа, фактически поставившая крест на надеждах «Монако» в третий раз подряд попасть в Лигу чемпионов. Отставание от «Ланса» и «Марселя» внушительное, а состояние конкурентов таково, что наивно рассчитывать на подарки с их стороны. По сути, для монегасков сейчас важнее сохранить за собой четвертое место и путевку в Лигу Европы.
Поводов же для тревоги достаточно. Начиная с собственной игры и весьма сложного календаря и заканчивая напором идущего пятым «Лилля». Правда, «доги» в субботу проиграли в Реймсе (0:1), а бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла не смог их спасти, установив сомнительный рекорд сезона. Он не забил в ситуации, когда коэффициент ожидаемых голов (xG) был на отметке 0,96.
Только рассчитывать «Монако» все равно нужно было на самого себя. «Нам необходимо показать свое настоящее лицо», — развивал данную мысль главный тренер команды из княжества Филипп Клеман. А еще бельгиец, увидев на примере истории «ПСЖ» и Месси, что неприкасаемых не бывает, отстранил от команды Бен Йеддера. Капитан и лучший снайпер красно-белых был исключен из заявки из-за неявки на тактическое занятие.
Правда, в отличие от аргентинской звезды, форвард монегасков продолжал тренироваться с командой.
Другим сюрпризом стал состав на игру с уже точно покидающим лигу 1 оппонентом. Вопреки прогнозам на острие атаки отправился не Фолланд, а незабивной и вечно критикуемый Боаду. Отсутствие же ключевого защитника Марипана гости решили компенсировать количеством, превратив латераля Кайю Энрике в третьего центрального защитника.
Матч начался с момента, созданного Головиным. Российский полузащитник отобрал мяч в центральной зоне и, приблизившись к штрафной, выстрелил рядом со штангой. Это был сигнал к наступлению «Монако», и к середине первого тайма голкипер «Анже» Бернардони уже наиграл на звание одного из лучших вратарей тура, не дав забить Фофана, Боаду и Минамино. Японец, впрочем, сам все испортил и, находясь в идеальной позиции, лишь размял голкипера.
Да еще после углового в исполнении Головина удар Дисаси был остановлен на ленточке полевым игроком «Анже». Между тем таких матчей — где «Монако» создавал моментов на несколько игр вперед, а потом пропускал сам — в этом сезоне было предостаточно. В воскресенье подобный сценарий тоже мог реализоваться, не соверши Нюбель невероятное спасение посла атаки Ньяне с метра.
Этот сейв прилично встряхнул монегасков. А Головин, поняв, что рассчитывать нужно только на себя, с передачи здорово зацепившегося за мяч Вандерсона в касание попал точнехонько в «девятку». Так, что Бернардони в бессилии застыл на месте. Восьмой гол Александра в самом результативном сезоне в карьере получился едва ли не самым красивым. И невероятно важным, что позволяло начать второй тайм с определенным запасом прочности.
А он был необходим, так как «Анже» все равно оставался опасным соперником. Терять ему нечего, да и громко хлопнуть дверью хочется. Месяц назад в этом убедился проигравший на стадионе имени Раймона Копа «Лилль». Монегасков же прижали к штрафной на четверть часа. Осада не прекратилась даже после того, как гости провели образцовую контратаку, и Фофана вывел на удар Боаду — 2:0.
Напряжение, впрочем, не спало. «Анже» сократил отставание, а падение Головина в штрафной осталось без внимания арбитра. Но даже если судья ошибся, поводов для вмешательства ВАР не было, так как нарушение случилось перед штрафной. Проще было забить с игры, однако Минамино передачу российского легионера не использовал.
Но результат достигнут, Головин провел очень качественную игру, а «Монако» теперь опережает «Лилль» на пять очков. Через неделю есть шанс закрыть вопрос с четвертым местом в игре с главным конкурентом на «Луи II».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|1 : 2
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2