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Шикарный гол Головина вернул «Монако» к жизни! Теперь монегаски — фавориты в борьбе за место в Лиге Европы

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
После двух провалов «Монако» одержал важную победу.
Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 14:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Монако

0:7 по сумме двух матчей с «Лансом» и «Монпелье» — настоящая катастрофа, фактически поставившая крест на надеждах «Монако» в третий раз подряд попасть в Лигу чемпионов. Отставание от «Ланса» и «Марселя» внушительное, а состояние конкурентов таково, что наивно рассчитывать на подарки с их стороны. По сути, для монегасков сейчас важнее сохранить за собой четвертое место и путевку в Лигу Европы.

Поводов же для тревоги достаточно. Начиная с собственной игры и весьма сложного календаря и заканчивая напором идущего пятым «Лилля». Правда, «доги» в субботу проиграли в Реймсе (0:1), а бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла не смог их спасти, установив сомнительный рекорд сезона. Он не забил в ситуации, когда коэффициент ожидаемых голов (xG) был на отметке 0,96.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (0:4). «Оставить Бен Йеддера, Головина и молодежь. Остальным — до свидания». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Только рассчитывать «Монако» все равно нужно было на самого себя. «Нам необходимо показать свое настоящее лицо», — развивал данную мысль главный тренер команды из княжества Филипп Клеман. А еще бельгиец, увидев на примере истории «ПСЖ» и Месси, что неприкасаемых не бывает, отстранил от команды Бен Йеддера. Капитан и лучший снайпер красно-белых был исключен из заявки из-за неявки на тактическое занятие.

Правда, в отличие от аргентинской звезды, форвард монегасков продолжал тренироваться с командой.

Другим сюрпризом стал состав на игру с уже точно покидающим лигу 1 оппонентом. Вопреки прогнозам на острие атаки отправился не Фолланд, а незабивной и вечно критикуемый Боаду. Отсутствие же ключевого защитника Марипана гости решили компенсировать количеством, превратив латераля Кайю Энрике в третьего центрального защитника.

Матч начался с момента, созданного Головиным. Российский полузащитник отобрал мяч в центральной зоне и, приблизившись к штрафной, выстрелил рядом со штангой. Это был сигнал к наступлению «Монако», и к середине первого тайма голкипер «Анже» Бернардони уже наиграл на звание одного из лучших вратарей тура, не дав забить Фофана, Боаду и Минамино. Японец, впрочем, сам все испортил и, находясь в идеальной позиции, лишь размял голкипера.

Арно Норден празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Монако&raquo;. Возвращение Головина не помогло «Монако». Команда развалилась за тайм и потеряла шансы на ЛЧ

Да еще после углового в исполнении Головина удар Дисаси был остановлен на ленточке полевым игроком «Анже». Между тем таких матчей — где «Монако» создавал моментов на несколько игр вперед, а потом пропускал сам — в этом сезоне было предостаточно. В воскресенье подобный сценарий тоже мог реализоваться, не соверши Нюбель невероятное спасение посла атаки Ньяне с метра.

Этот сейв прилично встряхнул монегасков. А Головин, поняв, что рассчитывать нужно только на себя, с передачи здорово зацепившегося за мяч Вандерсона в касание попал точнехонько в «девятку». Так, что Бернардони в бессилии застыл на месте. Восьмой гол Александра в самом результативном сезоне в карьере получился едва ли не самым красивым. И невероятно важным, что позволяло начать второй тайм с определенным запасом прочности.

А он был необходим, так как «Анже» все равно оставался опасным соперником. Терять ему нечего, да и громко хлопнуть дверью хочется. Месяц назад в этом убедился проигравший на стадионе имени Раймона Копа «Лилль». Монегасков же прижали к штрафной на четверть часа. Осада не прекратилась даже после того, как гости провели образцовую контратаку, и Фофана вывел на удар Боаду — 2:0.

Напряжение, впрочем, не спало. «Анже» сократил отставание, а падение Головина в штрафной осталось без внимания арбитра. Но даже если судья ошибся, поводов для вмешательства ВАР не было, так как нарушение случилось перед штрафной. Проще было забить с игры, однако Минамино передачу российского легионера не использовал.

Но результат достигнут, Головин провел очень качественную игру, а «Монако» теперь опережает «Лилль» на пять очков. Через неделю есть шанс закрыть вопрос с четвертым местом в игре с главным конкурентом на «Луи II».

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
1
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 1 : 2
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
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Реми Кабелла

Лилль

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Монпелье

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 26 2 5
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Осер

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