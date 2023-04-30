Возвращение Головина не помогло «Монако». Команда развалилась за тайм и потеряла шансы на ЛЧ
Неприятности никогда не случаются вовремя. Вот и Александр Головин заболел прямо перед судьбоносной для «Монако» игрой с «Лансом», а еще вирус зацепил изначально значившегося в числе запасных на тот матч Бен Сегира. Не факт, что российский полузащитник и один из главных талантов монегасков смогли бы тогда что-то изменить, да и не любит футбол сослагательного наклонения. Но очевидно, что в важнейшей игре Филипп Клеман не мог рассчитывать на двух важных исполнителей, которые, как и травмированный Эмболо, отвечают в княжеской команде за творческую составляющую.
Теперь погоня за «Лансом» и «Марселем» кажется практически невыполнимой задачей. Однако к воскресенью математические шансы на Лигу чемпионов еще сохранялись. Во-первых, конкуренты «Монако» в следующем туре сыграют между собой. Во-вторых, в их календаре имеются сложные места. Для кроваво-золотых это встреча с находящейся на эмоциональном подъеме после победы в Кубке Франции «Тулузой». Для провансальцев тяжелым испытанием обещает стать «Лилль».
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Но главное — права на ошибку у «Монако» больше нет. Поэтому против «Монпелье» Головин вышел в стартовом составе, хотя только в четверг он вернулся в общую группу. Кроме того, Клеман полностью поменял правый фланг, где вместо Вандерсона и Диатта вышли Агилар с Диопом. И поначалу казалось, что это дало эффект. Так живо и мощно монегаски давно не начинали, а Головин отметился плотным ударом с лета в первой же атаке.
Это положило начало обстрелу ворот Лекома и, бесспорно, заставило болельщиков хозяев испытать приступ ностальгии. Нынешний первый номер Нюбель — один из самых критикуемых игроков команды, а регулярно спасавший «Монпелье» Леком провел на «Луи II» два весьма достойных сезона. Впрочем, вопросов к Нюбелю в воскресенье не было. Лишь один пропущенный немцем мяч с оговорками можно назвать вратарским. Зато остановленные выход один на один и удар в упор — моменты для хит-парадов.
Что до гола открывшего счет Нордена, то в этом случае вопросы стоит задавать Фофана. Для начала его авантюрный пас был перехвачен в центре поля, после чего полузащитник не смог остановить соперника на линии штрафной, а уложить мяч в угол было делом техники. И такие моменты — символ нынешнего «Монако», который может придумать себе проблемы на ровном месте и поплыть после первой же неудачи. Статус соперника при этом не имеет никакого значения, а провалы против команд из второй половины таблицы — обычное явление.
Что до тройной замены в перерыве, это признание, что не работает ничего. Или метания тренера, который не может исправить ситуацию. Даже по результату на табло видно, что лучше не стало. Даже хуже. Еще три пропущенных гола — меньшее, что могло случиться с «Монако». Да, был не реализованный Бен Йеддером выход один на один, но по факту шесть-семь пропущенных мячей не удивили бы никого из наблюдавших за этим матчем.
Головин, оказавшись среди замененных в перерыве, следил за кошмаром второго тайма со стороны. Чем было вызвано столь скромное игровое время нашего легионера — вопрос. Он точно не проваливался, был активен и регулярно помогал обороне. Скорее причина в том, что после болезни на большее полностью выложившегося Александра не хватило.
«Монако» же прощается с надеждами на Лигу чемпионов. После двух бронзовых сезонов, когда монегаски были близки и ко второму месту, нынешний чемпионат — разочарование. Хорошо у команды есть подушка безопасности из набранных очков, которая не позволит пролететь мимо еврокубков. Правда, учитывая сложнейший календарь, в котором значатся «Тулуза», «Лион», «Ренн» и «Лилль», поводы волноваться присутствуют.
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Извиняться за поражение «Монпелье» «Монако» будет 7 мая в матче против «Анже». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Головин и компания непременно возьмут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Анже» — за 7.70 (9%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
3
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
9
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
10
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
11
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
17
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|1 : 2
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|3 : 0
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|0 : 4
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|4 : 2
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|0 : 1
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|1 : 3
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2