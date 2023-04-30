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Сегодня, 16:15

Возвращение Головина не помогло «Монако». Команда развалилась за тайм и потеряла шансы на ЛЧ

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Арно Норден празднует гол в ворота «Монако».
Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press
1/2
Кошмарные 0:4 от «Монпелье».

Неприятности никогда не случаются вовремя. Вот и Александр Головин заболел прямо перед судьбоносной для «Монако» игрой с «Лансом», а еще вирус зацепил изначально значившегося в числе запасных на тот матч Бен Сегира. Не факт, что российский полузащитник и один из главных талантов монегасков смогли бы тогда что-то изменить, да и не любит футбол сослагательного наклонения. Но очевидно, что в важнейшей игре Филипп Клеман не мог рассчитывать на двух важных исполнителей, которые, как и травмированный Эмболо, отвечают в княжеской команде за творческую составляющую.

Франция. Лига 1. 33-й тур
30 апр, 14:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:4
Монпелье

Теперь погоня за «Лансом» и «Марселем» кажется практически невыполнимой задачей. Однако к воскресенью математические шансы на Лигу чемпионов еще сохранялись. Во-первых, конкуренты «Монако» в следующем туре сыграют между собой. Во-вторых, в их календаре имеются сложные места. Для кроваво-золотых это встреча с находящейся на эмоциональном подъеме после победы в Кубке Франции «Тулузой». Для провансальцев тяжелым испытанием обещает стать «Лилль».

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Но главное — права на ошибку у «Монако» больше нет. Поэтому против «Монпелье» Головин вышел в стартовом составе, хотя только в четверг он вернулся в общую группу. Кроме того, Клеман полностью поменял правый фланг, где вместо Вандерсона и Диатта вышли Агилар с Диопом. И поначалу казалось, что это дало эффект. Так живо и мощно монегаски давно не начинали, а Головин отметился плотным ударом с лета в первой же атаке.

Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. «Когда идет игра у Головина — результаты «Монако» всегда положительные». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Это положило начало обстрелу ворот Лекома и, бесспорно, заставило болельщиков хозяев испытать приступ ностальгии. Нынешний первый номер Нюбель — один из самых критикуемых игроков команды, а регулярно спасавший «Монпелье» Леком провел на «Луи II» два весьма достойных сезона. Впрочем, вопросов к Нюбелю в воскресенье не было. Лишь один пропущенный немцем мяч с оговорками можно назвать вратарским. Зато остановленные выход один на один и удар в упор — моменты для хит-парадов.

Что до гола открывшего счет Нордена, то в этом случае вопросы стоит задавать Фофана. Для начала его авантюрный пас был перехвачен в центре поля, после чего полузащитник не смог остановить соперника на линии штрафной, а уложить мяч в угол было делом техники. И такие моменты — символ нынешнего «Монако», который может придумать себе проблемы на ровном месте и поплыть после первой же неудачи. Статус соперника при этом не имеет никакого значения, а провалы против команд из второй половины таблицы — обычное явление.

Что до тройной замены в перерыве, это признание, что не работает ничего. Или метания тренера, который не может исправить ситуацию. Даже по результату на табло видно, что лучше не стало. Даже хуже. Еще три пропущенных гола — меньшее, что могло случиться с «Монако». Да, был не реализованный Бен Йеддером выход один на один, но по факту шесть-семь пропущенных мячей не удивили бы никого из наблюдавших за этим матчем.

Александр Головин.
Фото Global Look Press

Головин, оказавшись среди замененных в перерыве, следил за кошмаром второго тайма со стороны. Чем было вызвано столь скромное игровое время нашего легионера — вопрос. Он точно не проваливался, был активен и регулярно помогал обороне. Скорее причина в том, что после болезни на большее полностью выложившегося Александра не хватило.

«Монако» же прощается с надеждами на Лигу чемпионов. После двух бронзовых сезонов, когда монегаски были близки и ко второму месту, нынешний чемпионат — разочарование. Хорошо у команды есть подушка безопасности из набранных очков, которая не позволит пролететь мимо еврокубков. Правда, учитывая сложнейший календарь, в котором значатся «Тулуза», «Лион», «Ренн» и «Лилль», поводы волноваться присутствуют.

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Извиняться за поражение «Монпелье» «Монако» будет 7 мая в матче против «Анже». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Головин и компания непременно возьмут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Анже» — за 7.70 (9%).

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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5
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«Когда идет игра у Головина — результаты «Монако» всегда положительные». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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