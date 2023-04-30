Возвращение Головина не помогло «Монако». Команда развалилась за тайм и потеряла шансы на ЛЧ

Кошмарные 0:4 от «Монпелье».

Неприятности никогда не случаются вовремя. Вот и Александр Головин заболел прямо перед судьбоносной для «Монако» игрой с «Лансом», а еще вирус зацепил изначально значившегося в числе запасных на тот матч Бен Сегира. Не факт, что российский полузащитник и один из главных талантов монегасков смогли бы тогда что-то изменить, да и не любит футбол сослагательного наклонения. Но очевидно, что в важнейшей игре Филипп Клеман не мог рассчитывать на двух важных исполнителей, которые, как и травмированный Эмболо, отвечают в княжеской команде за творческую составляющую.

Теперь погоня за «Лансом» и «Марселем» кажется практически невыполнимой задачей. Однако к воскресенью математические шансы на Лигу чемпионов еще сохранялись. Во-первых, конкуренты «Монако» в следующем туре сыграют между собой. Во-вторых, в их календаре имеются сложные места. Для кроваво-золотых это встреча с находящейся на эмоциональном подъеме после победы в Кубке Франции «Тулузой». Для провансальцев тяжелым испытанием обещает стать «Лилль».

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Но главное — права на ошибку у «Монако» больше нет. Поэтому против «Монпелье» Головин вышел в стартовом составе, хотя только в четверг он вернулся в общую группу. Кроме того, Клеман полностью поменял правый фланг, где вместо Вандерсона и Диатта вышли Агилар с Диопом. И поначалу казалось, что это дало эффект. Так живо и мощно монегаски давно не начинали, а Головин отметился плотным ударом с лета в первой же атаке.

Это положило начало обстрелу ворот Лекома и, бесспорно, заставило болельщиков хозяев испытать приступ ностальгии. Нынешний первый номер Нюбель — один из самых критикуемых игроков команды, а регулярно спасавший «Монпелье» Леком провел на «Луи II» два весьма достойных сезона. Впрочем, вопросов к Нюбелю в воскресенье не было. Лишь один пропущенный немцем мяч с оговорками можно назвать вратарским. Зато остановленные выход один на один и удар в упор — моменты для хит-парадов.

Что до гола открывшего счет Нордена, то в этом случае вопросы стоит задавать Фофана. Для начала его авантюрный пас был перехвачен в центре поля, после чего полузащитник не смог остановить соперника на линии штрафной, а уложить мяч в угол было делом техники. И такие моменты — символ нынешнего «Монако», который может придумать себе проблемы на ровном месте и поплыть после первой же неудачи. Статус соперника при этом не имеет никакого значения, а провалы против команд из второй половины таблицы — обычное явление.

Что до тройной замены в перерыве, это признание, что не работает ничего. Или метания тренера, который не может исправить ситуацию. Даже по результату на табло видно, что лучше не стало. Даже хуже. Еще три пропущенных гола — меньшее, что могло случиться с «Монако». Да, был не реализованный Бен Йеддером выход один на один, но по факту шесть-семь пропущенных мячей не удивили бы никого из наблюдавших за этим матчем.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Головин, оказавшись среди замененных в перерыве, следил за кошмаром второго тайма со стороны. Чем было вызвано столь скромное игровое время нашего легионера — вопрос. Он точно не проваливался, был активен и регулярно помогал обороне. Скорее причина в том, что после болезни на большее полностью выложившегося Александра не хватило.

«Монако» же прощается с надеждами на Лигу чемпионов. После двух бронзовых сезонов, когда монегаски были близки и ко второму месту, нынешний чемпионат — разочарование. Хорошо у команды есть подушка безопасности из набранных очков, которая не позволит пролететь мимо еврокубков. Правда, учитывая сложнейший календарь, в котором значатся «Тулуза», «Лион», «Ренн» и «Лилль», поводы волноваться присутствуют.

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Извиняться за поражение «Монпелье» «Монако» будет 7 мая в матче против «Анже». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Головин и компания непременно возьмут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Анже» — за 7.70 (9%).